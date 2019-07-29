阿富汗首都发生爆炸袭击1死13伤

新华社喀布尔7月28日电 阿富汗官员28日说，阿首都喀布尔当天下午发生一起爆炸袭击事件，造成至少1人死亡。

阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米说，爆炸发生在喀布尔第15警区，警方随后同武装分子展开激烈枪战，目前该地区已被警方封锁。

阿富汗卫生部发言人瓦希杜拉·迈亚尔向记者证实，爆炸发生后，有1名死者和13名伤者被送往医院。

据阿富汗媒体报道，副总统候选人阿姆鲁拉·萨利赫在袭击中受伤。但拉希米对此否认，称萨利赫已被转移到安全场所。

为期60天的阿富汗总统选举竞选活动于28日开始。阿富汗总统选举将于9月28日举行，这将是2001年塔利班政权被推翻以来阿富汗举行的第四次总统选举。

目前尚未有任何组织或个人宣称制造这次袭击。

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