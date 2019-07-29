尼日利亚东北部村庄遭遇武装袭击至少55人死亡

新华社阿布贾7月28日电（记者郭骏）尼日利亚政府官员28日说，尼东北部博尔诺州三个村庄日前遭遇极端组织“博科圣地”武装分子袭击，造成至少55人死亡。

博尔诺州州长祖卢姆当天告诉新华社记者，袭击发生在27日早晨，目前在遇袭的三个村庄已发现至少55具遗体。

协助政府反恐的当地民兵组织负责人阿里接受新华社记者电话采访时说，有26具遗体是在一个村庄的墓地发现的，显然武装分子袭击时那里正在举行葬礼。武装分子袭击时动用了多辆搭载高射机枪的武装卡车。

一名侥幸躲过袭击的村民告诉新华社记者，武装分子进村后不分男女老少见人就开枪。他们还焚烧了多栋房屋，并抢走村民储藏的食物。

成立十余年来，“博科圣地”频繁出没于尼日利亚东北部，并对周边的乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。

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