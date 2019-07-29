美国国家情报总监科茨将离职

新华社华盛顿7月28日电（记者刘阳 孙丁）美国总统特朗普28日宣布，国家情报总监丹·科茨将离任，拟提名得克萨斯州联邦众议员约翰·拉特克利夫接任。

特朗普当天在社交媒体上说，现任国家情报总监科茨将于8月15日离任，得克萨斯州联邦众议员拉特克利夫将被提名为新的国家情报总监。

鉴于国家情报总监一职需要国会批准，特朗普表示，将尽快宣布代理国家情报总监人选作为过渡。

拉特克利夫现年53岁，2015年开始担任联邦众议员。据美国保守派智库传统基金会评估，拉特克利夫是美国国会最为保守的议员之一。

科茨2017年3月起担任国家情报总监，因多次对特朗普政策或做法发表不同意见而被传或将离职。

美国国家情报总监办公室成立于“9·11”恐怖袭击之后，负责协调美国16个情报及安全部门的运作。

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