热热热！140年来最热的6月 专家：与气候变化有关

如果上个月你觉得很热，西瓜冰棍空调电扇齐上阵，实在不行家里蹲！那你不是一个人在与热战斗！据美国趣味科学网站近日报道，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据显示，2019年6月是有史以来最热的6月，南极海冰面积也在该月再创新低。

专家称，这种极端气温与气候变化有关，人们应想方设法减少温室气体排放，否则，极端高温天气可能会越来越多。

140年来最热的6月

NOAA的数据称，2019年6月，陆地和海洋的平均气温比全球平均气温(15.5摄氏度)高0.95摄氏度，这使2019年6月成为140年来(从1880年NOAA开始记录温度算起)最热的6月。而且，10个最热的6月有9个出现在2010年以后。

据《今日美国》近日报道，美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心、日本气象厅和欧盟哥白尼气候变化局也认为，今年6月为迄今最热的6月。

在美国，自1925年阿拉斯加州开始记录气温以来，今年6月是该州遇到的第二个最热的6月；虽然夏威夷群岛几乎总是很热，但该地区今年也遭遇了有史以来最热的6月；墨西哥湾也遭遇了110年来最热的6月。

欧洲也不例外。奥地利、德国和匈牙利都经历了迄今以来最热的6月；瑞士和法国分别遭遇了有史以来第2和第5热的6月。

今年6月也是非洲、南美洲迄今最热的6月；此外，澳大利亚也遭遇了自1767年以来最热的6月；巴林王国则遇到了自1902年以来最热的6月。

加州大学伯克利分校地球科学专家罗伯特·罗德估计，可能有41个国家遭遇最热的6月，除了上述各国，还有孟加拉国、匈牙利、伊拉克、尼加拉瓜、菲律宾和土耳其等。

上个月席卷全球的热浪，使地球两极的海冰不断融化。今年6月，南极海冰面积比1981年—2010年的平均水平低8.5%，是有记录的41年来南极海冰覆盖最低的6月；北极海冰平均覆盖面积比1981年—2010年的平均水平低10.5%，为第二低的6月。

据NOAA官网近日报道，年初至今，全球温度也比20世纪的平均气温(13.5摄氏度)高0.94摄氏度；与2017年1月至6月的平均气温持平；仅比2016年1月至6月的平均气温低。

而且，对于南美洲、非洲南部部分地区、马达加斯加、新西兰、阿拉斯加、加拿大西部、墨西哥、亚洲东部、大西洋和印度洋以及白令海峡来说，今年上半年都是最热的上半年。

造成重大损失

极端高温给人们的生命财产安全等带来极大的威胁。

据美国媒体报道，近日席卷美国多个地区的热浪已经造成至少6人死亡。

另据新华社消息，6月15日，印度比哈尔邦多个地区遭遇热浪侵袭，导致至少70人死亡，多名患者入院治疗。印度气象部门公布的数据显示，近来德里、拉贾斯坦邦、北方邦等多地气温超过48摄氏度，一些地区甚至达到50.8摄氏度，接近51摄氏度的印度气温历史最高纪录。

气候变化惹的祸

《今日美国》的报道称，科学家认为，这些创纪录的高温与人为造成的气候变化有关。

宾夕法尼亚州立大学气候科学家迈克尔·曼接在接受英国《卫报》采访时也表示：“我们在最近的研究中表明，不考虑人为引起的全球变暖，就无法解释近年来我们所看到的创纪录高温。如果我们继续燃烧化石燃料并使地球变暖，那些极端高温不仅会持续下去，而且还会恶化。”

英国埃克塞特大学研究气候与环境变化的斯蒂芬·哈里森教授说，最新全球温度记录提供证据显示，地球大气所积累的碳排放正在破坏气候系统稳定，速度超出科学界预期。在他看来，南极海冰快速消融是温室气体加速影响气候的一个例证。

美国忧思科学家联盟近日也发布报告说，正在席卷美国和欧洲等地的热浪今后可能会更加频繁，如果不采取措施减少碳排放，美国每年体感温度超过40.6摄氏度的天数到本世纪中叶将增加至24天，是现在的4倍多；本世纪末将增加至40天，是现在的8倍。

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