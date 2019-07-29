约翰逊继任首相推升英国保守党支持率 符合预期

英国两家民意调查机构27日发布最新民调结果，保守党党首鲍里斯·约翰逊继任首相后，这一执政党所获支持率增加。

英国舆观调查公司25日、26日对1697名英国成年人作调查，保守党获得31%调查对象支持，相比上次调查高出6个百分点；最大反对党工党所获支持率21%，上升2个百分点。

自由民主党所获支持率下降3个百分点至20%。英国脱离欧盟党下降4个百分点至13%，相比5月所获最高支持率跌去一半。

《星期日泰晤士报》依据上述民调结果报道，这是保守党4月以来所获支持率首次超过30%，与反对党所获支持率差距达到近5个月内最大。这家媒体解读，支持率上升可能助推约翰逊作出解散议会、提前选举决定，以期打破脱欧僵局。

英国康雷斯市场调查公司所作民调结果类似：2029名英国成年人中，28%调查对象支持保守党，比上次上升3个百分点；工党所获支持率27%，两党相差不大。

在康雷斯市场调查公司政治部门主管克里斯·霍普金斯看来，约翰逊继任首相推高保守党支持率符合预期，部分原因是保守党吸收了一些脱欧党支持者。“然而，尽管公众同意应该给予他（约翰逊）必要时间实现脱欧，多数人对他能否当好首相持怀疑态度。”（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)