王毅谈中国对智利的四个“坚定支持”

新华社圣地亚哥7月28日电（记者尹南）当地时间7月28日，国务委员兼外交部长王毅在圣地亚哥与智利外长里韦拉共见记者时，介绍了中方进一步推动中智合作的意见和建议，并将其概括为四个“坚定支持”。

一是坚定支持智利办好今年11月APEC领导人非正式会议。今年是APEC成立30周年，面对当前错综复杂的国际经济形势，特别是贸易保护主义的抬头，此次圣地亚哥会议具有十分关键的作用。中方希望并相信会议将发出支持自由贸易、构建开放型世界经济的明确信号。

二是坚定支持智利办好联合国气候变化大会。智利决定于今年底主办这场会议，体现出勇担国际责任的建设性态度，符合携手应对全球性挑战的时代潮流，表明了对多边主义的坚持和倡导。中方将派高级别代表团参会，与智方密切配合，为会议的成功举办发挥建设性作用，携手应对全球性挑战。

三是坚定支持智利参与“一带一路”建设。今年4月，皮涅拉总统代表智利赴北京出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，为会议的成功作出重要贡献。会议启动了高质量共建“一带一路”的新征程，也为中智合作开辟了新的广阔空间。中方愿意同智方密切贸易投资合作，不断释放自贸协定升级的红利；支持中国企业遵循市场规则参与智利及本地区的重大互联互通项目；打造科技创新和数字经济等新增长点，使智利成为“一带一路”汇合两大洋、联通两大洲的重要枢纽。

四是坚定支持智利在区域合作中发挥更大作用。智利是拉美地区重要国家，在拉共体、太平洋联盟等地区组织中发挥着重要作用，本月已接任太平洋联盟轮值主席国。中方支持智利与地区国家一道推进区域一体化进程，维护地区和平、稳定与发展。智利还是第一个主办中拉论坛部长级会议的拉美国家，中方愿同智方携手推进中拉合作不断向前发展，为中拉命运共同体赋予新的时代内涵。

王毅表示，中国和智利即将迎来建交50周年。半个世纪以来，中智关系面对国际风云变幻，始终保持快速发展，创造了多个“第一”。智利是第一个同新中国建交的南美国家，也是西半球第一个与中国签署加入世贸组织双边协议、第一个承认中国完全市场经济地位、第一个与中国签署双边自贸协定并率先实现升级的国家。现在，智利已成为中国进口三文鱼的最大来源国、新鲜水果的第二大来源国、进口葡萄酒的第三大来源国。时间已经证明，中智两国是值得信赖的好朋友，合作共赢的好伙伴。

王毅表示，圣地亚哥是世界上离北京最远的首都之一，但我们感觉离智利很近，好像是隔海相望的邻居。中国古诗说，“海内存知己，天涯若比邻”，这用来形容中智关系恰如其分。中国愿同智方一道，继续做理念相同的知己，合作共赢的邻居。

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