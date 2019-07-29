原标题：滞留巴西多日的伊朗两船获准驶离 油企担忧被美制裁

两艘滞留巴西南部港口50多天的伊朗船只27日驶离。

巴西最高法院先前裁定，巴西石油公司必须为这两艘船加油。这家巴西国有企业因担心受到美国制裁而一度拒绝为那两艘船补给燃料。

【船只离港】

两艘涉事伊朗船只先前运送化肥原料至巴西，打算装载玉米后返航。巴西石油公司拒绝给两艘船加油，导致后者滞留巴西南部巴拉那州巴拉那瓜港超过50天。

一家与这两艘船签订商业合同的巴西企业确认，巴西石油公司从27日凌晨开始为两艘船加油，向一艘提供600吨燃料，向另一艘提供1300吨燃料。

巴拉那瓜港港口管理机构说，其中一艘伊朗船只27日中午驶离，前往巴西因比图巴港，预期在那里装载玉米，而后返回伊朗；另一艘船已经装载玉米，27日晚启程返回伊朗。航程预计30天。

【法院介入】

巴西最高法院25日裁定，巴西石油公司必须为那两艘船加油。巴西石油公司次日确认，将按照法院裁定行事。

伊朗驻巴西大使先前威胁，如果巴西不给伊朗船只加油，将暂停从巴西进口产品。

伊朗半官方媒体法尔斯通讯社24日以伊朗驻巴西大使赛义德·阿里·萨卡伊安为消息源报道，“伊朗可以轻易找到玉米、大豆和牛肉的供应国”。

伊朗是巴西玉米的最大买家，同时是巴西牛肉和大豆的第五大进口国。巴西官方数据显示，伊朗2018年从巴西进口总计22.6亿美元商品。

【油企担忧】

巴西石油公司的股票在美国证券交易所挂牌。这家企业先前声称，那两艘伊朗船只以及它们隶属的伊朗船运企业受到美国政府制裁。

巴西石油公司在一份声明中说：“如果为这些船只加油，巴西石油公司可能遭美国列入制裁清单，招致巨大损失。”

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复协议签署前美方对伊朗的制裁并且追加制裁，当前正寻求阻断伊朗原油出口。美国政府威胁，美国以外的企业或个人如果与伊朗有生意往来，在美资产和金融活动将遭受“次级制裁”、即连带制裁。

伊朗船只“受困”巴西正值美伊关系紧绷之际。美国今年5月向海湾派出航空母舰作战群和远程战略轰炸机。伊朗6月击落美军无人机，双方各执一词，险些“走火”。美方指认伊方袭击阿拉伯联合酋长国沿岸多艘油轮，伊方否认。

美伊较量卷入其他国家。英国本月4日在直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧洲联盟对叙利亚的制裁。伊朗19日在霍尔木兹海峡扣押英国“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。那两艘遭扣油轮迄今没有获释。（杜鹃）（新华社专特稿）

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