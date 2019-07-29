俄罗斯获准探视伊朗所扣油轮3名俄罗斯籍船员

俄罗斯驻伊朗使馆27日说，俄罗斯外交人员获准探视伊朗所扣英国“史丹纳帝国”号油轮3名俄罗斯籍船员。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫同一天与阿曼外交事务主管大臣优素福·本·阿拉维·本·阿卜杜拉会面，商讨地区局势。

【密切接触】

俄罗斯驻伊朗使馆27日证实，俄方外交官已经与“史丹纳帝国”号3名俄罗斯籍船员见面。他们健康状况“良好”，只是暂时仍需待在船上。

使馆发言人安德烈·加年科告诉俄罗斯卫星通讯社，“史丹纳帝国”号船员不缺生活必需品且可与家人联络。使馆方面说，就俄罗斯船员何时能够回家，俄伊双方正在密切接触。

伊朗方面19日在霍尔木兹海峡扣押英国“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。“史丹纳帝国”号油轮上有23名船员，包括18名印度籍船员、3名俄罗斯人、1名拉脱维亚人和1名菲律宾人。

伊朗外交部先前说，将安排其他国籍的船员与所属国家外交人员见面。印度方面26日披露，印度外交人员已获准探视“史丹纳帝国”号18名印度籍船员。

【加紧斡旋】

美伊关系持续紧绷之际，一些地区国家酝酿居中斡旋，缓和紧张。

伊朗国家电视台报道，伊朗外长扎里夫27日在德黑兰与阿曼外交事务主管大臣阿拉维会面。这家媒体没有详述两人会晤的具体议题，只说双方就“双边关系、地区局势和国际议题交换意见”。

阿曼与美国和伊朗均保持良好关系，先前提出要在美伊之间斡旋。阿曼外交部当天在社交媒体“推特”发布文字，证实阿拉维与扎里夫磋商议题包括地区安全和稳定以及霍尔木兹海峡的通行状况。

扼守海湾的霍尔木兹海峡号称全球能源大动脉，关联全球大约三分之一的海运原油贸易。海湾产油国严重依赖霍尔木兹海峡出口原油。

霍尔木兹海峡附近连续两个多月发生油轮遇袭事件，数艘沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、挪威和日本油轮遭到袭击。美国指认伊朗是黑手，伊朗否认，指认美国做局陷害。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议并恢复和追加对伊制裁，当前正寻求全面阻断伊方原油出口。伊朗多次在海湾军演并发出警告，若国家安全受威胁，将封锁霍尔木兹海峡。伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克的两伊战争期间。（闫洁）（新华社专特稿）

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