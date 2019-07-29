中国外汇储备规模占全球近30%

本报北京7月28日电 （记者王观）国家外汇管理局日前公布的《国家外汇管理局年报（2018）》首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，进一步披露外汇储备经营管理情况，符合中国全方位扩大对外开放的需要，也有利于提升国际社会对中国经济金融的信心。

中国外汇储备始终以“安全、流动、保值增值”为经营目标，核心职能是维护国际收支平衡和汇率稳定、维护国家金融安全，实现了长期、稳健的经营收益，收益率在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。年报显示，中国外汇储备2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。根据IMF2018年的统计，中国外汇储备规模占全球外汇储备规模的近30%。

“中国外汇储备始终坚持多元化、分散化的投资理念，根据市场情况灵活调整、持续优化货币和资产结构，利用不同货币、不同资产类别之间的此消彼长关系，控制总体投资风险，保障外汇储备保值增值。”王春英说，具体到货币结构方面，随着中国经济贸易不断发展，外汇储备货币结构日趋多元，比全球外汇储备的平均水平更加分散。这既符合中国对外经济贸易发展及国际支付要求，也与国际上外汇储备货币结构的多元化趋势相一致，有助于降低中国外汇储备的汇率风险。

据介绍，中国外汇储备经营始终将风险防范放在首位，不断完善风险管理和内部控制框架，增强风险识别、评估和管理能力，丰富和提升风险管理工具及手段，建立健全风险管理体系。通过不断加强对重大风险事件的前瞻性分析和预警，中国外汇储备灵活妥善应对了国际金融危机、欧债危机等历次市场冲击和挑战，不仅保持了外汇储备资产的总体安全和流动，还为服务中国经济发展和改革开放、打好防范化解重大风险攻坚战作出了积极贡献。

中国已成为世界第一大黄金生产国，同时也是黄金消费大国。截至2018 年末，中国黄金储备规模达到1852吨，位居全球第六。

关于中国增持黄金储备的主要原因，王春英表示，黄金储备一直是各国国际储备多元化构成的重要部分。黄金兼具金融和商品的多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。我们从长期和战略的角度出发，根据需要动态调整国际储备组合配置，保障国际储备的安全、流动和保值增值。

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