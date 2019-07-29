外资给中国经济投下信任票（数读中国经济半年报⑦）

对一个经济体来说，经济的平稳健康发展往往意味着庞大的市场、旺盛的消费以及全球企业前来投资兴业的热切步伐。今年上半年，中国经济按可比价格计算同比增长6.3%，继续保持在合理区间，消费市场韧性十足、新兴产业加速成长、对外开放屡出实招。面对中国的巨大商机与潜力，外商纷纷“用脚投票”，以实际行动参与中国经济高质量发展并在此过程中实现共赢。

4783.3亿元：投资中国停不下来

不久前，全球知名生物制药企业美国辉瑞公司宣布，公司旗下全新业务部门——辉瑞普强的全球总部落户上海。辉瑞普强集团全球总裁高天磊介绍，集团将在世界各地运营，全球总部设在中国的主要目的是更好响应新兴市场需求。“我们希望到2025年在全球范围为2.25亿位需求者提供治疗，而中国将成为我们实现这一目标的主要市场。”

商务部数据显示，今年1—6月全国新设立外商投资企业20131家；实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增长7.2%。在主要投资来源地中，韩国、新加坡、日本、德国对华投资分别增长63.8%、10.5%、13.1%和81.3%；欧盟、东盟、“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比分别增长22.5%、7.2%和8.5%。

美国亿滋大中华区政府及公共事务部副总裁傅悦在接受本报记者采访时表示，上半年外商来华投资的稳步增长与投资结构的积极变化，明显增加了企业在华发展的信心。特别是随着《外商投资法》通过，一个扩大开放的中国市场无疑将为各国企业带来更美好的长远发展前景。

“我们认为中国市场优势明显，潜力巨大，消费需求强劲。但同时，市场潮流变化速度也越来越快，这对我们既是挑战又是机遇。自今年起，亿滋国际将中国大陆及港澳台市场一起并入成立亿滋大中华区业务单元，直接汇报给全球总部，正是对中国市场战略重视的具体体现之一。目前，我们在苏州投资建立了全球九大战略研发中心之一的饼干创新研发中心，不仅致力于针对中国消费者的饼干创新研发，相关研发成果还可同时辐射全球。”傅悦说。

从瑞士英力士团体投资约19亿元人民币在上海设立区域总部，到德国西门子在德之外的首个人工智能试验室落户北京，再到韩国三星半导体高端存储芯片二期项目在西安开张……上半年吸引外资数据的背后，是外资持续来华投资兴业的坚定步履。

44.3%：高技术产业成布局亮点

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，市场需求日益升级、新旧动能加速转换、创意创新层出不穷。对此，嗅觉敏锐的外资纷纷加速布局。

上半年，全国高技术产业实际使用外资同比增长44.3%，占比达28.8%。高技术制造业实际使用外资502.8亿元人民币，同比增长13.4%。其中，医药制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比增长12.8%和25%。高技术服务业实际使用外资875.6亿元，同比增长71.1%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长68.1%、77.7%和62.7%。

作为世界领先的跨国森林工业集团之一，芬兰汇川集团（UPM）近年来十分关注中国高质量发展给环保产业带来的商机。UPM特种纸纸业利益相关方关系总监马源源向本报记者介绍，随着中国城市化进程的深入和公众环保意识的提升，中国市场对环保产品及解决方案的需求也在不断增加。UPM将继续增加在华投资力度，以响应中国对环保与清洁生产的要求，同时也为实现联合国可持续发展目标贡献力量。

“中国经济不仅规模庞大，而且增长潜力可观。中国充满活力的消费市场也吸引着外资不断涌入。与此同时，中国扩大开放的趋势不断加强，营商环境持续改善，外商投资权益得到进一步保护，这大大增强了中国市场对外资的吸引力。UPM对中国市场投资有信心，希望携手产业各方为中国市场提供创新与负责任的森林工业产品与解决方案，助力绿色环保进程。”马源源说。

投资中国，因为中国经济的潜力不断释放。在中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军看来，中国持续深入推进改革开放，坚持创新引领发展，不断挖掘经济发展潜力。无论是市场地位、规模还是潜能，中国经济都足以为全球投资者的愿景提供支撑。

布局长远，因为中国发展的趋势前景光明。中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平指出，尽管国际局势不稳定性、不确定性增加，但中国主动塑造和平稳定外部环境的水平不断提高、维护和延长发展重要战略机遇期的能力日益增强，中国发展的重要战略机遇期将长期存在。

40条和415条：负面清单缩短，鼓励清单拉长

外资以实际行动为中国投下信任票，还在于中国坚定支持外资的决心与主动扩大开放的实招。

自7月30日起，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》等文件将正式实行。这些新政策，进一步扩大了外商投资领域，全国外资准入负面清单条目由48条措施减至40条，而鼓励外商投资产业目录中的全国目录则增加到415条。交通运输、城市燃气、热力管网、智能制造、绿色制造等一系列传统和新兴领域均对外资敞开大门。

针对所谓的“外资撤离论”，商务部新闻发言人高峰指出，中国政府始终高度重视利用外资工作，不会打压任何外资企业，不会歧视任何外资企业。中国将进一步推动市场开放，推动投资自由化便利化，加大外商投资权益的保护力度，营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，为外资企业提供更加优质的服务，使中国始终成为最具竞争力的外商投资热土。

“比如，我们颁布了《外商投资法》，正在积极制定相关的配套法规；缩减了全国和自贸试验区两个外商投资准入负面清单，进一步扩大开放的领域；发布了《鼓励外商投资产业目录》，促进外资在现代农业、先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域加大投资的力度；我们还向全国复制推广了自贸试验区第5批18项改革试点经验，持续优化外商投资环境；出台推进国家级经济技术开发区创新提升的意见，进一步发挥经开区的引资平台作用。”高峰说。

对外资来说，负面清单缩短、鼓励清单拉长，带来了更强的信心。“近14亿人口的全球最大消费市场，这是对外资企业最有吸引力之处。作为一家活跃于国际舞台的专业展览公司，我们近年来抓住‘一带一路’机遇积极举办活动，将国际市场的先进技术带进中国，同时也协助中国企业将品牌、产品和技术推广到海外。目前，我们正结合粤港澳大湾区、自由贸易试验区等最新的对外开放框架，加强在粉末冶金、先进陶瓷、电气技术、检测诊断、智能家居等高技术领域业务拓展，争取帮助我们在全球的客户实现更大发展。”德国法兰克福展览香港有限公司董事总经理助理曹建生对本报记者说。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)