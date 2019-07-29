中国仍是外商眼里的投资热土（中国经济纵深谈⑧）

上半年数据

凌晨00：50，广东东莞的沃尔玛华南生鲜配送中心，一派火热景象：工作人员有条不紊地拣货、装货，一小时后满载生鲜蔬菜的冷链车出发，开往沃尔玛指定门店，等待一大早跟消费者见面。作为沃尔玛定制化设计的生鲜配送中心，该项目总投资超过7亿元。

“发改委、商务部发布的新版《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》中，有一般商品的共同配送、鲜活农产品冷链物流和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务，这让我们更加坚定了在中国扩大投资的决心。”沃尔玛中国供应链高级副总裁麦睿恩说，“未来10年，我们将在中国投资80亿元，新建或升级物流配送中心。”

“中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保护不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视利用外资，大大增强了外商在华投资信心，我国利用外资保持稳中向好的发展势头。

当前利用外资形势怎么看？外部环境变化会不会给我国引资带来影响？利用外资能否继续保持良好态势？记者进行了调查采访。

规模“稳”、结构“优”，利用外资成色足

在上海，新的蓝图正在展开：5月底举行的一场外商投资项目集中签约仪式上，总额近500亿元的38个项目相继敲定；

在广东，新的纪录正在诞生：一座投资总额预计达100亿美元的新型一体化生产基地即将拔地而起，这是全球化工巨头德国巴斯夫公司在全球最大的投资项目；

在辽宁，新的磁力正在显现：7693家日韩外资企业扎根大连，截至4月底累计实际投资263.5亿美元……

跨国企业纷纷加大投资，中国利用外资成色足。

看总量，我国利用外资规模平稳增长。去年，我国实际使用外资创历史新高。今年上半年，利用外资延续良好增势，实际使用外资4783.3亿元，同比增长7.2%。

“夜空越暗，明星越亮。在国际贸易投资的大背景下，更能看出我国利用外资的成色。”对外经贸大学教授桑百川说，全球跨国投资整体形势趋紧，各国引资面临较大挑战。联合国贸发会议近期发布的报告显示，全球跨国直接投资总规模从2015年的1.9万亿美元下降到2018年的1.3万亿美元。“我国利用外资实现逆势稳增，实属不易。”

不仅“量稳”，而且“质优”，我国利用外资的成色，还表现为引资水平和结构的持续优化。

外商在高技术领域的投资表现抢眼。上半年，高技术产业实际使用外资同比增长44.3%，占比达28.8%。其中，高技术制造业实际使用外资同比增长13.4%，高技术服务业实际使用外资同比增长71.1%，增速均远远高于利用外资的整体增速。

外商投资地域布局更加合理。上半年，西部地区实际使用外资349.6亿元，同比增长21.2%；自贸试验区实际使用外资同比增长20.1%，增速均明显高于全国平均水平。

外商投资主体多元，引资“朋友圈”越来越大。上半年，我国主要投资来源地投资增长态势良好，韩国、新加坡、日本、德国对华投资分别增长63.8%、10.5%、13.1%和81.3%；欧盟、东盟、“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比分别增长22.5%、7.2%和8.5%。

中国，仍然是外商眼里具有吸引力的投资热土。

单边主义和保护主义措施对利用外资影响总体可控

当前，全球经济增长乏力，贸易投资前景暗淡。全球投资“大盘”不乐观、“流量”不充裕，一些国家纷纷出台措施争抢外资“蛋糕”。有人担心，这会不会对“稳外资”带来较大冲击？

“外部环境变了，压力肯定有。”商务部中国服务外包研究中心主任邢厚媛说，国际金融危机以来，全球跨境直接投资整体呈下行趋势。2016年、2017年、2018年连续3年下滑，去年达到历史最低水平。一些国家为吸引外资纷纷出“狠招”，比如大幅降税、降低能源价格等，吸引跨境直接投资的国际竞争越来越激烈。

面对外部挑战和压力，我国出台一系列稳外资政策，打出一套引资“组合拳”，稳住了外商信心，也稳住了市场预期，使我国在世界引资市场中依然保持了较强竞争力。联合国贸发会议发布的《2019年世界投资报告》显示，2018年全球外国直接投资下滑，但中国吸引外资总量却逆势上涨近4%，占全球外国直接投资总额的比重超过10%，继续成为全球第二大外资流入国。

当前，经济全球化在深入发展中遇到一些曲折，贸易和投资争端加剧，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和多边贸易体制。有人担心，这是否也会给我国利用外资带来影响？

“有影响，但总体可控。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

加征关税等单边主义和保护主义措施主要会增加外资对生产成本的预期，从而对外资决定投资目的地带来影响。尤其是对劳动密集型行业的外企来说，这是一个比较重要的参考因素。

目前，确实存在部分以出口为主的劳动密集型企业从中国向国外转移产能的现象。“对这种现象，我们要客观看待、理性分析，保持平常心。”张燕生说。

首先，企业向外转移，虽然可能节省一些成本，但也面临其他不确定风险，例如产业配套能力、经济发展环境、劳动力素质等，企业会综合考量，单纯为了规避单边主义和保护主义措施而转移的外资企业占比很小。

其次，一些外资企业关停个别在华工厂，把产能转移到其他国家，原因是多样的，不都是因为受到单边主义和保护主义措施的影响。这些企业有的是因为自身经营不善；有的属于低端制造领域，考虑到我国劳动力、土地等成本上升，将产能向外转移。

“全球产业链是动态调整的，会随着国际分工和全球产业布局的变化不断发展演进。因此，产业链的迁入迁出都是市场经济下的正常现象。”张燕生说，少数低端制造领域的外资发生转移，符合我国经济发展的阶段和规律。

少数产业链低端的外资向外转移并不可怕，关键要看高质量外资有没有进来。事实证明，得益于我国一系列扩大开放新举措，上半年我国医药制造业、电子及通信设备制造业等高技术制造业实际使用外资同比增长12.8%和25%，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务等高技术服务业利用外资同比分别增长68.1%、77.7%和62.7%。这些领域利用外资的快速增长，说明我国对高水平、高质量外资已展现出强劲的吸引力。

邢厚媛认为，我国具有门类齐全的工业体系，能够形成良好的产业生态，规模效应优势明显；高素质人才供给越来越多，能承接高端制造、研发甚至高技术含量的服务，而工资水平与发达国家比相对较低，这些都备受外资青睐。“高质量的外资依然会选择留在中国，并且会有更多高质量的外资进入我国。”

利用外资过去稳、现在稳，接下来还会稳

“展望未来，一系列稳外资政策措施将逐步见效，中国有基础有条件实现利用外资向更高水平和更高质量发展。”张燕生说。

——扩大开放的坚定步伐，给外资更稳定的预期、更坚定的信心。张燕生说，中国言出必行，对外开放之门正越开越大。从日常生活消费到制造业服务业，扩大开放的重磅举措接连落地，给外商投资吃下了一颗颗“定心丸”。

一辆电动汽车驶入加油站，司机一边为汽车快速充电，一边在站内点了一杯现磨咖啡。不一会儿，加油站工作人员就将热气腾腾的咖啡送至车内。这不是电影画面，而是英国石油公司（BP）在山东济南新开的加油站内的真实情景。

“越来越开放的中国，在国际市场中魅力四射。”英国石油公司（BP）中国董事长兼总裁杨筱萍博士说，未来几年公司将在中国新增1000座加油站。

——广阔的市场前景，像一块超级磁铁吸引着外资。近日，德国企业蒂森克虏伯作为供应商参与打造的、吉利首款轿跑SUV正式上市。该车配备的电子助力转向系统来自蒂森克虏伯在常州的转向系统制造基地，项目投资额达2亿欧元。“近年来，得益于巨大的中国消费市场，蒂森克虏伯在华投资每年保持10亿元水平，总投资已超过150亿元。”蒂森克虏伯大中华区首席执行官高岩博士说。

近14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力，是任何国家都无法比拟的巨大消费力量。中国巨大的市场不仅体量在扩张，结构也在快速升级，消费者需要更多优质的信息、医疗、健康、金融、文化等服务产品，跨国公司在这些领域优势明显，大有可为。

——持续优化的营商环境，让外资感受到实实在在的便利。不断推进“放管服”改革，削减行政审批和许可事项；颁布《外商投资法》，加强外商投资促进和保护；实施更大规模减税降费，让企业轻装上阵……世界银行发布的《2019营商环境报告》显示，去年中国营商环境较前一年大幅提升了32位。

“软”环境好了，“硬”投资纷至沓来。“我们在华发展得到更高效的支持和服务，这得益于中国日益优化的营商环境。”荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超说，去年菲仕兰在中国追加投资1亿欧元，用于渠道下沉及各大品牌产品和餐饮渠道业务的拓展。

上海美国商会近日的一份调查显示，超过八成的美资企业看好未来五年在华发展前景。德国联邦外贸与投资署日前的调查表明，德国在华企业已超过5200家，随着中国开放力度不断加大，会有更多的企业在中国增加投资。“我们没有会员离开中国，因为中国市场的吸引力难以抗拒。”华南美国商会会长哈利·赛亚丁说。

“总体看，中国利用外资具备持续稳定增长的基础和条件，过去稳、现在稳，接下来还会稳。”商务部综合司司长储士家说。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 01 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)