原标题：谈欧美经贸 欧盟却对中国搞小动作

欧盟委员会上周发布《欧美领导人经贸联合声明》发表一周年落实进展报告。欧美经贸的事情本来与中国并无太大关系，报告中却多处提及中国。在这份报告中，欧方呼吁欧美加强在全球标准制定方面的合作，以应对中国“通过产业政策获取竞争优势”；声称欧美将继续交流分享对中国产业补贴的评估信息，以做好“贸易防护措施”；指责中国新出台的《外商投资法》相关措辞“模糊”。此外，欧方还寻求与美、日一道在外资审查方面加强合作。

对欧盟委员会就欧美经贸问题无端指责中国的做法，中国驻欧盟使团发言人日前表达了不满，并敦促欧方不要在经贸合作中针对任何第三方搞小动作。驻欧盟使团发言人表示，当前单边主义和贸易保护主义大行其道，严重冲击正常的国际经贸合作秩序。在此背景下，欧方发表的这份欧美经贸合作报告，对单边主义和保护主义的危害避而不谈，却编造第三方的所谓“问题”，向中国泼脏水。欧盟无视中欧经贸合作的互利性，无视欧洲企业在华获得的巨大利益，无视中国频频推出的一系列扩大开放重大举措，对中国的《外商投资法》提出无端质疑，丝毫不具有建设性。“我们对此表示不满”。

驻欧盟使团发言人明确指出，一年来，欧美经贸磋商迟迟未能取得进展，原因在于欧美自身。以邻为壑、转嫁矛盾、混淆视听是无济于事的，只会让严峻的国际经济贸易形势雪上加霜。

对欧方报告中提出的与美、日等方面联手制定全球规则、加强外资审查等内容，中方亦给予高度关切。驻欧盟使团发言人强调，国际规则的制定，应由各国商量着办，而不应由少数国家说了算，更不能搞小圈子。中国敦促欧盟在有关对外经贸合作中坚持公平、公正、开放、透明和非歧视原则，不针对任何第三方搞小动作，为中欧经贸合作创造良好条件，为国际贸易创造稳定和可预期的竞争环境，为世界经济增长作出积极贡献。

2018年7月25日，欧委会主席容克与美国总统特朗普在白宫举行会晤，并发表《欧美领导人经贸联合声明》。声明宣称，美欧将致力于在非汽车类工业产品上实现零关税、欧盟加大进口美国大豆和天然气产品等目标。但一年来，美欧不但未能实现声明所列内容，反而是经贸摩擦不断甚至交替加码。特朗普政府近期再次威胁将对欧盟产品加征惩罚性关税，欧方则声称已准备好了报复性措施。由于双方在汽车关税和农产品准入等敏感问题上存在严重分歧，美欧经贸磋商举步维艰，成果极其有限。欧洲舆论普遍对“声明”落实进展感到失望，对欧美经贸关系前景忧心忡忡。

本报布鲁塞尔7月28日电

中国青年报·中国青年网驻欧盟记者 鞠辉 来源：中国青年报

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