日前，20余个西方国家联合致函联合国人权理事会主席和人权高专，污蔑指责中国在新疆采取的去极端化举措。这些国家迅速被打脸。短短几天内，50个国家同样联名致函，发出正义声音，对西方予以针锋相对的有力回击。他们赞赏中国取得举世瞩目人权成就，明确支持中国治疆政策，赞赏中国在反恐和去极端化工作中尊重和保障人权，强调中国新疆设立教培中心等有效保障了各族人民的基本人权，反对西方国家将人权政治化，要求西方国家停止对中国无端指责。还有国家通过单独致函和发新闻稿等方式，对中国表示支持。

两封信函，代表两种截然不同的立场和态度，是非一目了然。指责中国的，是某些西方国家，惯以搞意识形态对立和人权政治化而著称，长期以“人权卫道者”自居，动辄挥舞人权大棒，干涉他国内政。然而他们自身劣迹斑斑，公民权利屡遭践踏，金钱政治大行其道，贫富分化日益严重，种族歧视变本加厉，移民悲剧不断上演。称赞中国的，来自亚洲、非洲、欧洲、美洲，其中有很多是伊斯兰合作组织成员国。

这充分说明，西方动辄对别国说三道四、恶意攻击的那一套已经行不通了。对此，不但中国不答应，其他秉持公正立场的国家也看不下去。中国人权事业成就、人权发展道路和人权保障决心获得广泛认同。得道多助，正义终将胜出。

正义永远站在真相的一边。中国人权事业成就举世瞩目，实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越，建成世界最大规模的教育体系、最大规模的社保体系、最大规模的医疗体系等。今年3月，联合国人权理事会顺利核可了中国参加第三轮国别人权审议的报告，审议中，120多国高度肯定和赞扬中国经济社会发展成就和人权保障举措。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，各国都有权根据本国国情自主选择发展道路和人权保障模式。少数西方国家企图抹黑他国的做法不得人心，不会得逞。

新疆是中国的新疆。新疆事务是中国内政，事关中国主权、安全和领土完整。涉疆问题不是特定民族或特定宗教问题，而是恐怖主义和暴力犯罪问题。在涉疆问题上，中国政府和中国人民最有发言权。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取系列措施，既重拳打击暴恐犯罪，又积极探索预防性反恐和去极端化，有关措施有效扭转了新疆的安全形势。新疆已近3年没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升。

事实胜于雄辩。中国多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士等赴新疆参访，去过的人都表示所见所闻与西方媒体报道的完全不一样，对中国政府依法打击和预防恐怖主义、保护公民宗教信仰自由、保护少数民族传统文化、发展经济惠及民生表示认可和赞许。许多去过教培中心的人说，他们看到了幸福的笑容、快乐的课堂、丰富的课程设置，有关谣言和污蔑不攻自破。实践证明新疆所采取的举措卓有成效，是预防性反恐的有益探索，也是中国对国际反恐事业作出的重要贡献。

正义永远站在道义的一边。西方国家奉行反恐和人权“双重标准”，动辄对他国指手画脚，横加指责，却无视自身存在的问题，不可谓不虚伪。中国一年内两度发布涉疆问题白皮书，强调新疆的反恐、去极端化斗争，是人类正义、文明对邪恶、野蛮的斗争，理应得到支持、尊重和理解。西方国家把矛头对准中国，极尽污蔑之能事，干涉中国主权和内政，完全违背人类公理和基本良知，是一切爱好正义和进步的人所绝不能答应的。这出把戏同当年搞涉华人权提案如出一辙，用心险恶，但注定以失败告终。

中国坚持走符合自身国情的发展道路，坚持在平等和相互尊重的基础上同各国交流互鉴，坚持为广大发展中国家人权事业发展提供力所能及的帮助。中国坚守国际公平正义，倡导人权领域合作共赢，反对人权政治化和双重标准，反对借人权干涉内政，为发展中国家仗义执言，赢得国际社会普遍尊重和广泛赞誉。

在真相面前，西方的谎言和污蔑不堪一击。在正义面前，西方的险恶图谋昭然若揭。得道多助，失道寡助，正义不会缺席。真心奉劝一小部分西方国家，收起伪善、停止干涉。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 17 版）

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