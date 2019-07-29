中国的努力赢得世界多数国家赞赏

日前，20余个西方国家联合致函联合国人权理事会主席和人权高专，罔顾事实，指责中国新疆人权状况和反恐、去极端化措施；随即，俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、古巴、阿尔及利亚等50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中国新疆的反恐政策，赞赏中国的反恐与去极端化的努力，赞赏中国人权保障的努力。

支持中国的国家更具代表性，涵盖亚洲、非洲、欧洲、美洲，有着不同宗教和文化背景，例如有伊斯兰教、基督教、佛教及其他文明；它们都是发展中国家，其总人口几乎是那20余国总人口的3倍。可见，无论国家数量、国土面积、人口规模，还是文化多元性，它们都更具代表性，其观点更实事求是，更客观公正。那么新疆反恐情况事实上究竟如何？我们不妨简要加以回顾。

三年前的新疆遭受极端主义思想严重渗透，暴恐活动多发频发，极大地伤害了各族人民生命财产安全，广大人民群众生活在紧张和恐惧中，其基本人权受到严重伤害，严厉打击暴力恐怖犯罪成为新疆各族人民共同的强烈要求。在此背景下，新疆果断采取“一手抓打击、一手抓预防”的政策，在依法严厉打击暴力恐怖犯罪的同时，重视从源头治理，依法设立职业技能教育培训中心，将恐怖主义消灭在未发之前，消灭在萌芽状态。经过艰苦的努力，新疆打击恐怖主义的政策取得了良好效果，新疆已近3年没有发生暴恐事件，新疆大局持续稳定，新疆各族人民的获得感、幸福感、安全感显著增强。新疆稳定的形势也体现在经济发展上，例如作为社会稳定晴雨表的旅游业就很说明问题，2018年新疆旅游人数突破1.5亿人次，其中外国游客就达到240多万人次。中国打击恐怖主义、去极端化的努力取得巨大成效，广大群众的人权得到了应有的保障，那些暴恐分子和极端分子受到了应有的惩罚，那些轻微犯罪和违法人员得到了政府的积极帮扶。中国新疆采取治病救人的积极政策，对其从文化、技能、法律和现代生活方式等方面予以帮扶，从根本上说是对轻微犯罪和违法人员人权的一种保护，使其免于走上暴恐之路；也是对最广大人民群众人权的保障。可以说，中国新疆的政策是探索一种富有成效的、积极负责任的反恐去极端化模式。

这种模式得到了世界上众多国家的理解、赞赏和支持。中国政府抱着开放与交流的态度，邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士、专家学者和伊斯兰组织等，到新疆访问，实地考察，充分了解新疆反恐和去极端化政策，了解新疆人权事业发展和反恐与去极端化的成果。访问新疆的人士感慨地说，他们在新疆所见所闻与西方媒体报道的完全不一样。他们赞赏中国在反恐和去极端化中尊重和保障人权的措施，赞赏中国坚持开放和透明的政策，及时与世界开展交流。历史经验表明，各国国情不一样，反恐和去极端化的方法当然也不会千篇一律；实事求是，因地制宜，对症下药，寻找适合本国国情的政策，既是常识，也是理性之举。

中国作为人权理事会成员国，一直在促进和保护人权方面坚持最高标准。这50个国家赞赏中国坚持以人民为中心的发展思想，通过发展促进和保护人权，取得了举世瞩目的人权成就，为国际人权事业做出重要贡献。中国新疆在反恐和去极端化方面积极探索新模式，寻找适合中国国情和新疆治理实际的路径，实际上也是中国保障各族人民人权的最新努力和探索，理应得到尊重。中国的努力得到广大发展中国家普遍认同，大家认为正像实现现代化道路并非只有西方一条路一样，人权保障模式也并非只有西方一种路径，各国都有权根据本国国情自主选择政治制度、发展道路和人权保障模式。因此，坚决反对以人权为工具，大搞双重标准，肆意抹黑他国，干涉他国内政。同时，此次这么多国家集体发声支持中国，反对西方无端指责中国，说明中国在促进和保护人权事业方面付出的巨大努力和取得的巨大成就，得到世界上大多数国家的高度肯定。国际社会赞赏中国发展成就和人权事业进步，高度认同中国特色人权理论、道路和实践。这在中国参加第三轮国别人权审议等多个场合也均得到充分反映。这次多数国家力挺中国是对西方搞反华致函的有力回击，是近年来中国与西方在人权领域较量的又一次外交胜利，不但显示出中国外交的影响力，也说明世界上多数国家对西方双重人权标准的厌恶。

事实胜于雄辩，公道自在人心。极端主义在全世界蔓延，西方在很多时候客观上扮演了推波助澜的角色，并使中国等不少国家深受其害。包括恐怖主义在内的极端主义是全人类的公敌，中国在新疆采取的措施，对反恐与去极端化形成颇具价值的探索努力，而且被实践证明行之有效。它们非但不应受到指责，反而应该得到善意的理解和肯定。这50个国家也奉劝那些西方国家摒弃双重人权标准，回归实事求是的理性。它们敦促西方有关国家在从未访问过新疆的情况下，停止利用未经证实的信息无端指责中国；敦促联合国人权高专办、条约机构、特别机制专家要根据授权客观行事，注重同成员国沟通，根据真实可靠信息开展工作。国际反恐、去极端化不应有双重标准，国际人权也不应有双重标准。多年来，中国致力于与世界各国一道，推动多边人权机制恪守《联合国宪章》宗旨和原则，以客观、公正、非选择性方式处理人权问题，通过建设性对话与合作，促进国际人权事业健康发展。中国反对借人权理事会等平台干涉别国内政，对别国无端指责，攻击污蔑，公开施压；中国敦促有关国家摒弃将人权政治化，摒弃人权双重标准，停止借人权之名行干涉他国内政之实。这次少数西方国家反华信函实际上说明西方国家内部在借人权干涉中国内政上存在不同看法，而且没有得到一个发展中国家联署，也显示出少数西方国家的做法不得人心。

打击暴恐活动、去极端化只是中国新疆保障各族人民人权工作的一部分，发展新疆、繁荣新疆才是中国政府努力的重点所在。1999年中国政府实施西部大开发，加快新疆发展步伐；2010年中国政府组织开展新一轮对口支援新疆工作，动员19个省份对口援助新疆。今年7月，中国政府在新疆和田召开了第七次全国对口支援新疆工作会议，部署加快新疆经济、社会、文化发展，确保新疆和全国一样，到2020年全面消除贫困，走上共同富裕的道路。在充分保障各族人民的生命权、财产权的同时，中国政府正在加快新疆的发展，确保各族人民的发展权，加快新疆经济社会文化繁荣，使新疆各族人民更多地享受中国改革开放的成果，更好地享受现代文明。中国已探索出一条适合自己的国家治理之路，也同样会探索一条适合自己的人权保障之道，为丰富人类文明贡献自己的智慧和努力。

（作者为中国社会科学院中国边疆研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 17 版）

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