日前，20余个西方国家联合致函联合国人权理事会主席和人权高专，罔顾事实真相，无端指责和攻击污蔑中国新疆依法采取的反恐和去极端化措施。这些国家企图通过这样的方式，蒙骗国际舆论，营造国际社会谴责中国人权的假象。但是，这种偷天换日的手法马上被揭穿了。近日，俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、古巴、阿尔及利亚等50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，指出恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义给中国新疆各族人民造成严重伤害，践踏人民生命权、健康权、发展权等基本人权。

这么多国家联名致函支持中国，表明国际社会主流对中国人权发展成就的高度肯定。部分西方国家动辄以“国际社会”自居，对中国和其他发展中国家的人权状况说三道四。可是，西方国家人口约占世界人口总数的1/10，是绝对的少数，有什么资格自称为“国际社会”？相反，联名支持中国的国家达到50个，涵盖亚洲、非洲、欧洲、美洲，有不同的地域、宗教、文化背景，也有不少伊斯兰国家，代表性很强。支持中国的信函赞赏中国坚持以人民为中心的发展思想，通过发展促进和保护人权，取得了举世瞩目的人权成就，为国际人权事业做出重要贡献。这是国际社会发出的强有力的正义声音。尤其值得注意的是，没有一个发展中国家联署少数西方国家的反华信函，还有不少西方国家包括部分欧盟国家也未联署反华信函。这表明国际社会主流并不赞同利用人权问题干涉中国内政的做法，也显示出少数西方国家搞反华联名致函不得人心。

中国新疆的反恐和去极端化成果受到国际社会主流的肯定。支持中国的信函指出，面对恐怖主义和极端主义的严重威胁，中国新疆采取了一系列包括设立职业技能教育培训中心在内的反恐和去极端化措施，扭转了新疆安全形势，有效保障了新疆各族人民的基本人权。信函赞赏中方多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士访疆，指出访疆人士普遍表示所见所闻与西方媒体报道的完全不一样，并进一步敦促部分国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。这种以联名致函形式集体发声支持中国、反对西方无端攻击中国的做法，是近年来中国与西方在人权领域直面较量的又一次外交胜利，显示出中国外交的影响力。

新疆的人权状况不容抹黑。一段时间以来，西方少数国家、非政府组织和媒体仅凭道听途说和个别反华分子的谣言，就对新疆依法采取的反恐、去极端化措施恶意指责、抹黑诬蔑，甚至完全不顾事实，捕风捉影，捏造假新闻。这是彻头彻尾的谎言。真实的情况是，根据反对恐怖主义和宗教极端主义的需要，中国新疆依法设立职业技能教育培训中心，教培中心设置国家通用语言文字、法律知识、职业技能等课程，并将去极端化纳入教育培训全过程，避免其成为恐怖主义、极端主义的牺牲品，最大限度保障公民基本人权免遭侵害。教培工作取得显著成效。学员们逐渐摆脱恐怖主义和极端主义的精神控制，获得掌握现代知识和信息的渠道，学到了一定实用技术，具备了就业能力。目前已有很多学员结业离校，实现稳定就业，改善了生活质量。教培中心有效遏制了新疆恐怖活动。正如支持中国的信函所说，新疆近3年未发生一起暴力恐怖案件，新疆人民的获得感、幸福感、安全感显著增强。这是无可争辩的事实，是新疆人权保障的显著成就。

中国的人权立场得到国际社会越来越多的支持。今年3月，联合国人权理事会顺利核可了中国参加第三轮国别人权审议的报告，审议中，120多国高度肯定和赞扬中国经济社会发展成就和人权保障举措。此次，50国明确反对一些国家将人权问题政治化、对别国进行点名指责和公开施压的做法，这同中国的立场一致。广大发展中国家普遍认为，实现现代化的道路并非只有西方这一条，人权保障模式也并非只有西方这一种，各国都有权根据本国国情自主选择政治制度、发展道路和人权保障模式，坚决反对以人权为工具，大搞双重标准，肆意抹黑他国，干涉他国内政。中国在促进和保护人权事业方面取得巨大成就，是国际社会有目共睹的。

（作者为中共中央党校（国家行政学院）教授）

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 17 版）

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