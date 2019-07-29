智利总统皮涅拉会见王毅

本报圣地亚哥7月28日电 （记者李晓骁）当地时间7月27日，智利总统皮涅拉在圣地亚哥总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

皮涅拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。皮涅拉表示，智利始终高度重视智中关系，建交近50年来两国关系稳定健康发展。智方愿进一步加强同中方合作，欢迎中国扩大对智投资，欢迎更多中国企业参与智利经济建设，包括5G的网络招标。智利坚定维护多边主义和自由贸易，反对各种形式的保护主义，期待中美通过对话协商解决经贸摩擦。智利感谢中方支持智方11月主办亚太经合组织领导人非正式会议。

王毅转达习近平主席对皮涅拉的亲切问候，表示今年4月，总统先生成功访华并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，有力推动了中智关系的发展。我访问的主要目的就是推动落实两国元首达成的重要共识，为下阶段两国高层交往作政治准备。中方愿以中智自贸协定升级为契机，进一步推动两国贸易和投资提质升级。中方赞赏智利奉行对外开放政策，将鼓励中国企业积极参与智利的5G和基础设施项目建设，将科技创新、数字经济打造成中智合作新的增长点。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 03 版）

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