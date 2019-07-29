近期中国企业采购美国农产品取得进展

新华社北京7月28日电 记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。

7月19日以来，一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价。根据市场条件，目前已有一批农产品采购成交。有关企业已申请排除对这部分自美进口农产品加征的关税，国务院关税税则委员会将按程序办理。

下一步，中国有关企业还将根据国内市场需要，遵循市场化原则，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的农产品采购成交。

中国有关部门表示，美方应该采取具体措施落实美方有关承诺，为双方经贸合作营造有利条件。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 03 版）

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