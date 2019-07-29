中方有关企业采购美国农产品取得进展，这是中方落实中美两国元首大阪会晤重要共识的务实举措。

采购美国农产品，有利于满足中国人民日益增长的美好生活需要。近年来，中国人的荷包越来越鼓，日子越来越好，对食品的需求也越来越多样，要满足日益个性化、多元化的食品消费需求，就要统筹利用国际国内两个市场和两种资源。优质美国农产品进入中国市场，可以丰富百姓餐桌，优化食品结构。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的农产品采购成交。

采购美国农产品，也有利于中国农业发展减轻资源环境的刚性约束，推动农业的绿色发展和高质量发展。目前，我国农业供需形势由总量不足转为结构性矛盾，必须统筹协调好农产品生产与适度进口的关系，充分考虑农产品消费的替代性，确保生产、消费和进口三者协调，为我国农业高质量发展创造有利条件。美国牛肉、大豆等产品，性价比全球领先，具有稳定的供应能力。采购这些美国农产品，将使我国农业结构调整有更多动力，有利于实现部分地区的耕地轮作休耕，有利于化肥农药减量化使用，推进农业发展方式转变。

中美两国农业资源禀赋不同，农产品贸易具有很强的互补性。美国土地密集型农产品优势突出，中国劳动密集型农产品优势明显。美国农业现代化水平高，竞争力强，扩大对中国的农产品出口一直是美国拓展海外市场的重点。中国是美国农产品第二大出口市场。美国出口的62%大豆、14%棉花均销往中国，平均每个美国农民向中国出口农产品约1.2万美元。作为世界上最大的农产品进口国和出口国，中美双方有必要在相互尊重、平等互利的基础上加强农产品贸易合作。

诚信是磋商的基础。中方始终以诚信为本，抱着极大的诚意与美方进行磋商，高度重视美方关切，努力寻找化解双方分歧的有效途径和办法。此次采购美国农产品，再次显示了中方的诚意。

中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。希望美方进一步落实中美元首大阪会晤达成的重要共识，同中方相向而行，采取具体措施履行美方有关承诺，为双方经贸合作营造有利条件，增进两国和世界人民福祉。

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 03 版）

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