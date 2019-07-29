“我们终于可以自信地迎接八方来客了”

在罗伯茨国际机场新航站楼候机大厅等待登机的旅客。

本报记者 吕 强摄

日前，利比里亚罗伯茨国际机场升级改建项目交接仪式举行，这是中国与利比里亚合作共赢的又一成果。“和平鸽”造型的新航站楼、敞亮的候机大厅、齐备的配套设施、平整的飞机跑道，利比里亚唯一的国际机场焕然一新。

“欢迎来到我们的新机场，现在已经不再是小机场了。”利比里亚总统乔治·维阿在移交仪式上致辞说，之前每逢有外国客人来，他们都会惊讶一个国家首都的机场竟能如此落后，“如今我们终于可以自信地迎接八方来客了”。

罗伯茨国际机场升级改建项目是中非十大合作计划的重点工程之一，由中国进出口银行提供融资，中国港湾工程有限责任公司设计并承建，是利比里亚首个“两优”贷款工程，于2016年11月动工。

值得一提的是，该项目是中国进出口银行历史上融资最快的项目之一。利方在项目开工时曾盛赞该项目是利中两国共建21世纪海上丝绸之路的标志性工程，将助利比里亚实现“现代化革新”迈出重要一步。

罗伯茨国际机场距离利首都蒙罗维亚56公里，始建于二战时期。由于年久失修，设施受损严重，加上经历多年内战和埃博拉疫情，一些航空公司已经取消了经停这里的航班。利比里亚机场管理局董事长穆萨·香农表示，机场升级改建极大地改善了国家的门户形象，相信会有越来越多的航空公司重启来利比里亚的航班，这将极大方便人员往来，促进利比里亚国家经济发展。

新旧机场对比明显。旧航站楼只有一层，没有登机桥，所有旅客只能围着一条简易、破损的传送带等待行李，大厅内拥挤又昏暗。当拿到行李走出旧航站楼，旁边明亮的新航站楼一下吸引了人们的目光，简约的造型现代感十足。当地旅客奥克丘库乌向记者感叹说：“新机场太漂亮了，以前我常常羡慕其他国家的现代化机场。现在我们不再感到自卑，在中国的帮助下，利比里亚拥有了一座现代化的机场，我为利中合作感到非常骄傲。”

蒙罗维亚有“非洲雨都”之称，雨季时雨水连续不断，这给工程施工带来了极大挑战。“白天下雨就晚上干，天一放晴就赶紧干。”机场升级改建项目副经理申景辉说，有时雨下得太大，机场附近3公里道路会被洪水淹没，致使交通瘫痪。为了不延误进度，中国员工就坐在大塑料盆里，划过齐腰深的雨水来到项目现场。此外，中国员工还需要克服疟疾、伤寒等恶性传染疾病的威胁。

最终，中国建设者专门结合当地气候条件设计了多条排水管道和防渗设施。项目完全采用中国标准，并在设计、采购、施工及培训中创造性地应用先进建筑信息模型和VR技术。用中国工程师的话说，这个机场的升级改建工程体现了“中国的基建实力和科技创新能力”。

新航站楼已成为利比里亚迈向“现代化”的标志。它建筑面积约2万平方米，是旧航站楼的10倍，含排水、供电、通信、污水处理等配套系统及连接道路和停车场。不仅值机、候机大厅和远近机位登机口齐全，还有了电梯和现代化的免税店。

与此同时，项目还为利比里亚培训了一批熟练的技术工人。从操作发电机到登机桥使用，从安全检查到行李系统维护，当地工作人员已能够独立运营新机场。

“患难见真情。”维阿总统表示，中国一直以来对利比里亚的支持和帮助，让利比里亚渡过一个又一个难关。以宝贵的友谊为基础，两国人民将开展更多共赢合作。“利比里亚是非洲最早独立的国家之一，中国建设的项目让利比里亚看到新希望。”

中国是第一时间帮助利比里亚抗击2014年埃博拉疫情的国家之一，同时积极参与联合国利比里亚维和行动。中国还援助了利比里亚大学芬德尔分校、塔佩塔医院、农业示范中心、议会大厦辅楼、SKD体育场等项目，累计为超过5000名利比里亚人提供了职业培训。

中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓表示，中利两国正在积极推进共建“一带一路”，实施中非合作“八大行动”，鼓励中国企业参与利比里亚“扶贫议程”和振兴经济进程，“中利合作将更加富有成果”。

（本报蒙罗维亚电）

《 人民日报 》（ 2019年07月29日 03 版）

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