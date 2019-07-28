外交部驻港公署严厉批评美国个别议员涉港错误言论

新华社香港7月28日电（记者周文其）针对美国国会众议院外委会主席恩格尔日前发表的“关注香港警方暴力应对和平示威报道、香港警方在处理示威中使用暴力令香港在管治和司法方面的国际声誉蒙污”等谬论，外交部驻香港特别行政区特派员公署发言人表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港回归以来，中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事。香港保持繁荣稳定，港人依法享有前所未有的广泛权利与自由，香港法治指数全球排名从1996年的60多位大幅跃升到2018年的第16位。美国政客从未批评过港英殖民统治时期香港没有人权与自由，却对目前享有前所未有的广泛权利与自由的香港说三道四，污蔑中国政府持续削弱香港的自由与权利，这不是睁着眼睛说瞎话、典型的双重标准吗？

发言人说，特区政府依法提出修订《逃犯条例》，旨在堵塞现有法律制度漏洞，彰显社会公义，修订程序依法进行，修订内容符合国际法和国际社会实践。这是体现法治精神、完善香港法治的正当合理之举。香港社会围绕修例问题出现争议后，特区政府为广泛听取社会各界意见、推动社会恢复理性平静宣布暂缓修例，这也是尊重民意、依法施政的具体体现。

发言人表示，任何诉求都不能成为采取暴力行为的借口。香港一些激进分子恣意妄为，公然采取冲击毁坏立法会大楼、暴力袭击甚至严重咬伤执法警察、冲击中央政府驻港机构并污损国徽等一系列令人发指的暴力违法行径，严重践踏香港法治，严重破坏公共秩序与安全，公然挑战“一国两制”的底线。个别美国政客和一些媒体不仅不承认他们是激进抗议者，蛮横地坚持说这是和平示威，反而污蔑香港警察残暴、要求特区政府坚守法治承诺，这不是昧着良心泼脏水吗？

发言人指出，任何不带偏见的人都会承认，香港警队在处置有关暴力事件和暴徒故意挑衅时，展现出了极大的克制与隐忍，体现了高度的专业水平。前几天，美国纽约发生了市民向警察泼水的事件。既然从美国总统到纽约市长再到警察部门都齐声谴责，表示“无法容忍”，那么美方为什么一而再、再而三地纵容香港的激进分子冲击毁坏立法会大楼、暴力袭击甚至严重咬伤执法警察、冲击中央政府驻港机构并污损国徽等极端暴力违法行径呢？

发言人强调，中央政府坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，坚定支持香港警方依法履行职责、维护社会秩序和保护市民安全，坚决反对任何外国政府、组织和个人干预香港事务、破坏香港的繁荣稳定。我们再次敦促一些外国政客立即停止向暴力违法行为发出错误信号，立即停止诋毁“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的错误言行，立即停止干涉香港事务和中国内政。

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