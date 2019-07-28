原标题：综述：东南亚拒做发达国家“垃圾场”

新华社北京7月28日电 综述：东南亚拒做发达国家“垃圾场”

新华社记者

近几个月以来，包括柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾在内的多个东南亚国家纷纷收紧对“洋垃圾”的进口限制，先后多批次退回来自美国、加拿大等发达国家装有废品的集装箱，用实际行动表态，不愿充当发达国家的“垃圾场”。

7月18日，柬埔寨政府在该国西哈努克港截获了83个集装箱的塑料废品，经查它们来自美国和加拿大。柬政府环境部表示，必须让这些废品“从哪里来回哪里去”，同时要追究相关进口企业的责任。首相洪森此前曾声明，柬埔寨不允许进口任何类型的废品进行再加工处理。

5月31日，经过菲律宾数年的交涉及抗议，69个装载着垃圾的集装箱终于被运出菲北部苏比克湾自由港，驶向其源头地加拿大。为了让这批垃圾“物归原主”，菲律宾政府可谓费尽周折，甚至不惜与加拿大方面打“外交战”，曾因为此事召回包括大使在内的多名菲驻加拿大外交官。

今年5月，马来西亚宣布把450吨进口垃圾送回加拿大、日本、美国等地。马来西亚能源、科技、气候变化与环境部长杨美盈表示，马来西亚敦促发达国家重新审视其塑料废品处理方式，停止把这些垃圾运往发展中国家。

她说，一些发达国家的做法很虚伪，表面上声称自己国家的垃圾回收再利用率很高，但实际上偷偷运往发展中国家的这部分虽被计算为回收再利用，但最终究竟如何处理、处理方式是否环保并未被纳入考量。

“在垃圾回收处理问题上，（发达国家）在国内对纳税人含糊其词，对外则把垃圾倾倒在我们国家，这既不公平也不文明。”杨美盈对记者说。

东南亚国家中，印尼、泰国等国也纷纷对“洋垃圾”说不。印尼环境保护联盟负责人普普特·普特拉说，印尼政府已决定把5集装箱垃圾退回到美国，这是非常正确的做法。普特拉呼吁政府立场坚定地抵制“洋垃圾”，并严惩那些参与垃圾进口的公司或组织。

一些饱受诟病的发达国家在垃圾处理问题上总爱“甩锅”，把自家产生的废弃物运往别国处理。这当中有多重原因，一个重要因素是发达国家垃圾产生量巨大，人均垃圾产生量远远高于发展中国家。

全球风险与战略评估公司维里斯克-梅普尔克罗夫特本月公布的一项最新调查显示，美国人口约占世界4%，其城市固体垃圾产生总量却占全球12%。相较之下，中国和印度总人口约占世界的36%，而两国产生的城市固体垃圾总量只占全球约27%。

其次，出于处理成本、环境压力等因素考虑，一些发达国家也更倾向于将本国产生的垃圾出口到发展中国家，而不是在本国处理。然而，随着人们环保意识的普遍提高，这种做法正变得行不通，多个东南亚国家拒绝来自发达国家垃圾的做法印证了这一点。

越来越多发展中国家采取强硬立场，使得发达国家转移垃圾的自私行为不断受到遏制。实际上，早在上世纪80年代末，国际社会就制定了以保护发展中国家环境利益为宗旨的《巴塞尔公约》。公约充分确认，各国有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。

今年5月修订后的《巴塞尔公约》把塑料垃圾这类重要污染物也纳入进出口限制对象，这就意味着发达国家“偷偷”向发展中国家出口塑料垃圾转嫁污染的做法将难以得逞。

对于包括东南亚国家在内的发展中国家来说，要彻底将“洋垃圾”拒之门外，还需要建立严格的管控制度。印尼环境保护联盟负责人普特拉就此表示，中国禁止进口“洋垃圾”勇气可嘉，东南亚国家也应对此建立严格的限制措施。

中国海关总署去年开展了“蓝天2018”专项行动，实施5轮强有力的、专门针对固体废物走私的打击行动，取得非常大的威慑效果。今年的“蓝天2019”专项行动，仍将继续坚决打击“洋垃圾”走私。

马来西亚自然协会主席艾哈迈德·伊斯梅尔教授则认为，为了更有效地阻挡“洋垃圾”，东盟国家可以共同应对，在地区层面建立起限制机制，如此才能防止本地区沦为发达国家的“垃圾场”。（参与记者：邰背平、林昊、毛鹏飞）

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