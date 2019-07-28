原标题：环球时报：WTO是世界的，安为强权量体裁衣

美国总统特朗普26日签署备忘录，指示美国贸易代表“使用一切手段”，确保世界贸易组织对发展中国家地位进行改革。说白了，华盛顿是要“使用一切手段”剥夺发展中成员在WTO享有的特殊与差别待遇。这违背了世贸组织的原则和精神，理所当然遭到中国、印度、南非等发展中成员的明确反对。

“特殊与差别待遇”已成华盛顿的眼中钉。但实际上，它是世贸组织的基础性原则，反映了多边贸易体制的内在逻辑。“特殊与差别待遇”通过赋予发展中成员调整贸易一体化进程的政策空间，帮助其实现可持续增长、扩大就业、减贫脱贫等。正是因为有了它，世贸组织才有了真正的全球代表性和道义权威。美国现在的举动，无异于仗着自己身强力壮来世贸组织砸场子。

美国一再说，中国等国已经富了强了，不能再算发展中国家。其实算不算发展中国家是一目了然的。中国的人均GDP不到美国的1/6，人均能耗不到美国的1/3。无论是科技发展、经济结构，还是社会管理、产业竞争力等，都和发达国家有着差距。

当然，没有哪个发展中国家不想早点成为发达国家， 也都在为此努力奋斗，尤其包括中国在内的新兴国家取得了显著成就。而正当这些发展中成员与发达成员的经济社会发展鸿沟有所缩小但依然悬殊时，美国就开始设置路障了。它为什么要这么干？显然是希望让这个鸿沟更长久地维持下去。

“特殊与差别待遇”是发展中成员入世谈判时达成的条件，不可能因为美国不乐意就要颠覆。世贸组织奉行协商一致原则，美国可以提方案，但它一家说了不算。发展中成员会捍卫自己的应有权利。别忘了，发达国家之所以率先“发达”起来，很大程度上有赖于在全球利用和配置资源。发展中国家在旧的国际贸易体制下长期遭受不公平的待遇，亟待纠正。从各方面说，发达成员在道义上都负有促进世界共同发展的责任和义务。

与此同时，帮助发展中国家扩大市场，也为发达国家带来更多商业机会。在发达国家与发展中国家之间实现互利共赢，才是可持续的健康的关系。

在世贸组织里，美国是孤独的。明眼人都能看出，华盛顿对世贸提出的改革方案出于一己私心，既不正当也不道德，支持者寥寥。也因为此，特朗普政府一再批评世贸组织“对美国不公”，动辄绕开世贸组织的规则，不顾世贸组织的原则，依据国内法对其他贸易伙伴实施单边制裁。特朗普政府还威胁要退出世贸组织。这是对世贸组织这一全球最重要多边机制，“合则用不合则弃”的极不负责任态度，使得世贸谈判及改革进程陷入僵局。

美国以世界领导者自诩，但现在还有一点世界领导者的样子吗？当华盛顿正变得自私任性的时候，它的实际能量和影响力也在相对下降，这对世界来说，是件好事。

(责编：刘洁妍、杨牧)