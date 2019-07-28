原标题：危地马拉承诺助美限制中美洲移民赴美庇护申请

危地马拉与美国26日签署协议，承诺协助美方限制中美洲国家公民申请赴美寻求庇护。美国总统唐纳德·特朗普同一天确认，将收回针对危地马拉的经济制裁威胁。

【承压签字】

美国代理国土安全部长凯文·麦卡利南和危地马拉内政部长恩里克·安东尼奥·德根哈特26日在白宫椭圆形办公室签署协议。

根据协议，取道危地马拉前往美国的洪都拉斯和萨尔瓦多移民必须首先向危地马拉申请庇护。

特朗普见证签字仪式，告诉媒体记者“他们（危地马拉方面）正在做我们要求的事情”,称赞危地马拉总统吉米·莫拉莱斯是“了不起的人”，认定危地马拉政府“现在不是美国的敌人，而是朋友”。

大批中美洲移民长期以来经由墨西哥北部边境进入美国南部，其中以危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多三国公民居多。洪都拉斯和萨尔瓦多的移民多数取道邻国危地马拉入境墨西哥，继而北上美国。

美国政府过去数月与危地马拉谈判签署“安全第三国”协议。如果危地马拉成为“安全第三国”，前往美国的洪都拉斯和萨尔瓦多移民必须向危地马拉申请庇护。

危地马拉政府26日发布的声明没有提及“安全第三国”协议字眼，说所达成的文件是“寻求保护评估合作协议”。

【获得“回报”】

危地马拉宪法法院14日晚发布禁令，阻止莫拉莱斯政府签署“安全第三国”协议。美国政府24日威胁经济制裁危地马拉，包括对危地马拉的出口产品加征关税、向旅居美国的危地马拉人收取“汇款费”。

莫拉莱斯26日在社交媒体“脸书”留言，说与美方签署的协议让危方免受“严厉制裁”。

据危地马拉政府声明，危地马拉劳工部今后数天将受理短期赴美农业工作签证，允许危地马拉人以合法途径进入美国，而不是沦为犯罪团伙的受害者。持这种签证的人将在美国工作一段时间，而后返回。危地马拉人今后将有可能获得涉及建筑和服务行业的短期赴美签证。

【难保奏效】

麦卡利南说，26日签署的协议获得美国和危地马拉立法机构批准以后才能生效。

反对危地马拉与美国签订“安全第三国”协议的人士说，危地马拉没有能力帮助邻国移民，同样没有处理大量庇护申请的经验。

美国民权联盟移民权利事务副主管李·詹勒恩特说：“美国国会明确说，这类协议必须提供安全、公平和充分的庇护过程，但危地马拉无法提供，这一点没有人能辩驳。”

萨尔瓦多国际救援委员会成员梅根·洛佩斯说：“对危地马拉人而言，危地马拉不安全；对从其他地方赶至那里寻求庇护的人而言，那里同样不安全。”

就这类疑虑，麦卡利南说，“安全第三国”协议重在移民管控过程，而不是“安全”。“显而易见，在危地马拉和美国都有危险的地方。但这不意味那里无法提供充分且公正的庇护程序。”

【有钱筑墙】

特朗普26日称赞与危地马拉签署协议是美国政府在移民管控方面一大“胜利”。在他看来，最高法院同一天所作裁决同样是“胜利”。

特朗普今年2月动用总统行政权，宣布南部边境因非法移民入境出现“紧急状态”，以便调用其他项目经费在与墨西哥接壤的西南部边境修筑“隔离墙”，包括国防部36亿美元建筑资金和25亿美元禁毒资金。这一决定触发多个州政府和民间团体提起诉讼。

美国最高法院9名法官26日以5票赞成、4票反对的表决结果推翻奥克兰联邦地区法院所作裁决。

最高法院裁决针对由美国民权联盟代表美国环境保护组织山岭俱乐部和南部边境社区联盟提起的一项诉讼。位于加利福尼亚州奥克兰市的联邦地区法院5月底裁决，禁止白宫用国防部禁毒经费修筑“隔离墙”，联邦政府继而提起上诉。位于加州旧金山市的联邦第九巡回上诉法院7月支持奥克兰联邦地区法院所作裁决。联邦政府再次上诉。

最高法院的裁决书说，联邦政府方面提供充分证据，可以证明作为原告的民间团体没有资格挑战政府资金分配。诉讼推进期间，特朗普政府可以调用25亿美元军费筑墙。

山岭俱乐部律师格洛丽亚·史密斯说，最高法院裁决允许特朗普政府动用军费筑墙将“隔绝加州、新墨西哥州和亚利桑那州的社区、公共土地和水资源”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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