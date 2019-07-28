原标题：爱尔兰指约翰逊把英国置于与欧盟“相撞轨迹”

爱尔兰副总理兼外交与贸易部长西蒙·科文尼说，就英国脱离欧洲联盟事宜，英国新任首相鲍里斯·约翰逊蓄意让英国步入与欧盟“相撞轨迹”。

“他（约翰逊）似乎蓄意决定，就‘脱欧’谈判把英国置于与欧盟和爱尔兰相撞轨迹，”爱尔兰国家广播电视公司26日援引科文尼的话报道，“只有他才能回答为什么要这样做。”

约翰逊25日誓言，英国将与欧盟重谈“脱欧”协议。欧盟应慎重考虑英方诉求，否则将面临英国以无协议方式“脱欧”。

爱尔兰将是英国无协议“脱欧”潜在受损失最大一方，也是约翰逊要求重谈“脱欧”协议将牵涉的国家。

约翰逊要求删除“脱欧”协议中“备份安排”内容。“备份安排”旨在避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施，促使一些英国人担心北爱尔兰可能从英国分离，因而成为阻碍英国议会下院批准“脱欧”协议的一个主要因素。

科文尼说，约翰逊的言论“非常无益于”处理英国“脱欧”问题。就英方立场，爱尔兰将继续拭目以待。

科文尼对约翰逊作出上述回应前，欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶重申一贯立场，即删除“备份安排”的要求“不可接受”。（陈立希）【新华社微特稿】

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