原标题：日美韩外长拟下周开会 以推动缓和日韩紧张关系

美国国务院高级官员26日表明有意下周在泰国首都曼谷举行美国、日本、韩国外交部长会议，以推动缓和日韩紧张关系。

美国国务卿迈克·蓬佩奥定于31日抵达曼谷，8月2日出席东盟地区论坛。日本外务大臣河野太郎、韩国外交部长官康京和同期赴曼谷参会。

一名不愿公开姓名的美国国务院高级官员26日告诉媒体记者：“我认为每次美国、韩国、日本（代表）在同一个地方时，会有聚一聚的想法。”

他说，美国政府“关切”日韩紧张关系，担心日韩不和影响三国就朝鲜半岛无核化进程合作。美方“正在寻找方法，以推动（日韩）双方以有效互惠方式消除对立”。

美日韩外长去年7月会面，蓬佩奥当时访朝结束，在日本首都东京与日韩两国外长会面。今年6月大阪二十国集团领导人会议期间，没有举行三方外长会。

美日韩三国国会议员26日在美国首都华盛顿闭门会商改善日韩关系。韩方议员要求日方取消对韩出口管制，认定管制举措关联韩国劳工向日本企业索赔。日方否认以贸易手段报复韩方，坚持限制出口合理。

出席会商的议员告诉媒体记者，日韩议员同意推动各自政府改善两国关系。韩国打算近期派遣国会代表团赴日。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、杨牧)