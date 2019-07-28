普京查看二战中被炸沉的苏联潜艇

新华社莫斯科7月27日电（记者刘洋）俄罗斯总统普京27日搭乘潜水器潜入波罗的海水下，查看了一艘在二战期间沉入海底的苏联潜艇残骸。
俄总统网站发布的公告说，普京当天在波罗的海搭乘一艘自主潜水器下潜至水下50米，查看了被炸沉的“鲑鱼”号潜艇。
当天的活动共用时约1小时。潜水员在失事潜艇附近安放了纪念标牌，现场人员随后向在潜艇中牺牲的苏联官兵默哀一分钟。
“鲑鱼”号为柴电潜艇，1942年9月在芬兰与瑞典之间的波罗的海水域活动时曾击毁敌方三艘运输船，但不久之后受到损伤，最终未能返回基地。2018年5月，俄罗斯科考人员在对波罗的海海底进行声呐扫描时发现了“鲑鱼”号残骸，并查明潜艇是被德国水雷炸伤沉没，艇上40人全部遇难。
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