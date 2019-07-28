原标题：埃尔多安：美国若不卖F-35 土耳其将另寻卖家

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日说，如果美国方面不向土方出售它先前预订的F-35型联合攻击战斗机，土耳其将另寻卖家；另外，土方2020年4月将能够使用俄罗斯制造的S-400型防空导弹系统。

埃尔多安在首都安卡拉举行的执政党正义与发展党党内会议上说：“任何威胁和制裁都不可能阻止土耳其确保自身安全优先，尤其是（威胁把土耳其）从F-35战机项目除名。”

至于美国不出售F-35战机给土耳其，埃尔多安说：“那好，原谅我们不得不就此采取措施，转向他处。”

埃尔多安没有提及土方可能寻找的替代卖家。

俄罗斯国家技术集团公司说，俄方做好了向土耳其出售苏-35型战机的准备。不过，土方官员25日说，土俄还没有磋商这一事宜。

土耳其订购超过100架F-35战机并作为F-35生产供应链的一环参与这一项目，为F-35战机制造900多个零部件。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北大西洋公约组织成员国多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为它无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方定位和追踪美国及其盟国的F-35战机。土方现已完成接收首批S-400系统设备。

美国总统唐纳德·特朗普本月16日说，鉴于土耳其购买S-400系统，美方将不出售土方先前预订的F-35战机；白宫次日宣布，土耳其将“不可能”继续参与美F-35项目。另外，美方威胁发起制裁。

埃尔多安26日说，土耳其仍会履约购买100架波音飞机。“一架波音飞机已经抵达（土耳其），我们在支付款项……不过，如果事态继续发展，我们不得不重新考虑。”

至于土美就在叙利亚建立“安全区”的磋商，埃尔多安说，无论磋商结果如何，土方都决意铲除幼发拉底河东岸的“恐怖走廊”。

“安全区”将位于叙利亚东北部、邻近土耳其边境，目的在于缓解土耳其对叙利亚境内库尔德武装的关切。美方视叙利亚库尔德武装为打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，土方则视它为反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，是恐怖组织。

土美迄今就“安全区”纵深和叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是否完全撤出等事宜有明显分歧。（陈立希）（新华社专特稿）

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