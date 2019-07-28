原标题：“一带一路” 中国——菲律宾人文交流与经济合作论坛26日在马尼拉成功举办

【环球网报道记者 谭利娅 刘舸欢 李婷婷 翟亚菲】7月26日，由中国公共外交协会和菲律宾总统府新闻部主办、中国驻菲大使馆特别支持、环球网与菲律宾亚典耀大学孔子学院承办的“一带一路”中国——菲律宾人文交流与经济合作论坛在菲律宾首都马尼拉举行。本次论坛由中国公共外交协会和菲律宾总统府新闻部主办，环球网与菲律宾雅典耀孔子学院承办，中国驻菲律宾大使馆作为特别支持单位，菲华商联总会、李锦记健康产品集团和菲律宾丝绸之路国际商会作为支持单位。论坛分为主论坛及“中菲智库媒体对话”“中菲基础设施建设合作”“中菲文化与健康产业合作”三个分论坛。

主论坛：共建“一带一路”，中菲各领域合作前景广阔

菲律宾前总统阿罗约在主旨演讲中就当前中菲关系发展、中国发展对世界的经济做出的贡献、中国“一带一路”倡议对全球合作及菲律宾经济发展的积极意义以及中菲如何进一步加强人文交流等方面做了精彩阐述。

中国公共外交协会副会长胡正跃在致辞中表示，近年在双方共同努力下，中菲两国关系重返正确轨道并呈现出良好发展态势。双方近年来政治互信不断加深，机制保障健全，各领域务实合作取得了扎实进展，互利合作方向明确，未来前景无可限量。

周明伟在主旨演讲中说，近六年来共建“一带一路”、推动互利共赢的历程表明，推进基础设施和经济贸易合作固然重要，但同样重要甚至是更为重要的是人与人之间的交流，是以文明和文化为内容的交流。人文交流是一种“软力量”，能够为国与国之间的外交关系搭建一架牢固的沟通和理解之桥。

中国驻菲律宾大使馆公使衔参赞檀勍生致辞时表示，务实合作为两国人民带来了实实在在的福祉。他以香蕉数据为例，称去年中国从菲律宾进口了120万吨的香蕉，成为菲律宾最大的香蕉进口国，这是中菲关系提升的一个缩影。

菲律宾总统府新闻部部长马丁 安达纳尔着重强调“一带一路”倡议对于加强人文交流的促进意义。他认为，随着贸易不断畅通，人文交流会伴随出现，因为商旅间的语言不经意间搭建起了沟通桥梁。他还介绍了当前中菲媒体已建立起来的合作，认为媒体沟通和信息的如实传播有助于时代和平与和谐。

菲华商联总会理事长林育庆发表致辞表示，中菲两国在“一带一路”框架下开展多项合作促进了两国关系发展。菲华商联总会未来将继续推动两国间的教育、文化等方面的交流项目，增强两国人文交流。

环球网总经理单成彪在致辞中说，中菲建交以来各领域双边合作不断加深，在睦邻友好与互信互利的基础上建立了友好的伙伴关系。新的时代背景下中菲合作迫切需要崭新的视角，亟待开发新型产业。本次论坛为中菲双方各领域人士提供了聚焦合作重点的沟通平台。单成彪还表示，2018年10月，环球网在北京举办了首届“一带一路”国际商协会大会，全球60多个国家和地区的政府代表、商协会会长等近2万人参会观展。今年10月29日至30日，环球网将举办第二届“一带一路”国际商协会大会和一系列分论坛、项目对接、产品展示等活动，欢迎菲律宾企业界和商会代表参与。同时，环球网与世界最大的小商品城合作，在中国浙江义乌建设国际商协会大厦，进一步推进买全球卖全球。

菲律宾丝绸之路国际商会创会主席蔡聪妙在致辞时表示，“一带一路”聚焦的不仅仅是投资和基础设施建设，还是为了促进各国人文交流。菲律宾丝绸之路国际商会近几年来为促进中菲友好交流做了很多实际的工作，未来也期待同中方共同努力促成菲媒体人员参观中国，以实现相互之间的理解、信任和尊敬。

菲律宾亚典耀大学孔子学院院长黄淑琇说，中菲构建政治关系固然重要，但同样重要的是扩建民间交流。通过增加两国人民直接接触的机会，有助于两国消除误解。在这方面，菲律宾的孔子学院的中文教师，就起到这种作用。

“中菲智库媒体对话”分论坛：智慧观点深度碰撞，续写中菲合作新篇章

中国公共外交协会秘书长霍颖和前人民日报国际部副主任丁刚都认可这种观点。霍颖说，数字显示去年有125万中国游客访问菲律宾，但其实这个数字还有很大的提升空间。

在菲律宾总统特命中国特使威廉 利马看来，菲中在促进民心相通方面的主要障碍不是距离，而是语言。但在两国领导人的共同努力下，中菲现已迎来通过互联网多媒体开启合作发展的新时代。但菲律宾媒体也迫切需要通过建立卫星网络等方式来扩大其报道的覆盖范围，因为这将有助于两国增进了解。

菲律宾《马尼拉时报》社长但丁·洪介绍，当前该报已与中国《环球时报》、《人民日报》等媒体建立合作，双方会分享一些报道内容，未来该报愿意继续为促进两国相互理解而尽出自己一分力。

人民日报高级记者丁刚建议，中菲双方可尝试建立对重大新闻的日常沟通与联合策划机制，改变双方获取对方新闻时主要从西方媒体转引的现状。从而帮助双方媒体对对方国家的报道更接近真实。

菲律宾通讯社社长弗吉尼亚·阿格泰认为，双方可以通过签订协议和建立伙伴关系达成合作，且伴随着人员的互访交流，双方的相互理解也能提升。

环球网执行总编石丁表示，两国媒体之间除了加强新闻合作，也应加强商业领域的合作，此外双方在应对新媒体革命方面也应该展开研究与合作。

菲律宾全国电影委员会高级管理人员文森特·內布里达认为，中菲在“一带一路”倡议推动下可以从多个方面加强合作，比如设立“电影节联盟”，通过这种形式的合作在对方国家的电影节上播放自己的影视作品。

腾讯音乐娱乐集团全民K歌总经理计鸣钟分享了他对音乐这种无国界语言对促进民心相通的作用。他表示，音乐的魅力在于交流超越语言、突破地域，而数字音乐更是在这种无国界的概念下增加了即时分享的魅力。

“中菲基础设施建设合作”分论坛：增进友好互信，绘就中菲基建合作新蓝图

菲律宾交通运输部长亚瑟·杜迦徳呼吁，菲方提出的‘大建特建’计划正在如火如荼的落实。机场、路桥、地铁……菲律宾欢迎所有领域的中方投资项目!

菲投资署署长塞费里诺·鲁道夫对杜迦徳的发言表示认同。他认为，本次论坛作为一个开放交流的平台，极大促进了中菲两国互信。在中菲关系转圜的现时期，中方投资如同‘雪中送炭’。

国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任山社武细数了长久以来在菲的建设成就。他介绍，公司开展的“光明乡村”系列公益工程，主动服务国家外交工作大局，推动中菲两国友好关系深化发展，是“一带一路”建设倡导的“民心相通”的成功实践。

中交一公局亚太区域公司副总经理侯建超也在演讲中指出：随着‘大建特建’计划紧锣密鼓的进行，基建已成菲律宾政府财政预算中的优先选项，菲律宾基建的‘黄金时代’已经来到。”随后，中建一局、汉能薄膜等在菲中企代表也就各自在菲律宾的业务和项目展开了详细的介绍。

“中菲文化与健康产业合作”分论坛：健康领域交流互鉴，搭建中菲民心相通新桥梁

菲律宾卫生部部长助理弗兰西亚 拉克萨马纳在会上介绍了中菲两国在卫生保健方面的发展情况，他肯定了中国医疗保健系统在改善人民健康方面取得的巨大成功，并称“一带一路”让中医药在东盟越来越受追捧，他期望与中国在医药健康和民间交流方面加强合作，共同搭乘“一带一路”的快车，让健康惠及更多人民。

菲律宾前卫生部长宝琳 巫比亚在会上介绍了菲律宾健康产业的发展现状，他表示“菲律宾的健康支出50%用于药物、健康产品和补品。”她还说，全民保健是菲律宾的目标，中菲在中草药健康方面的交流和合作一直在持续。未来，中菲可以展开多方合作，两国在中草药与传统健康实践之间也可以互学互鉴。

北京大学教授张颐武表示，加强中华养生文化传播与健康产业的国际化发展，是推广“健康中国”理念的重要行动之一。目前是推进中国与菲律宾等东南亚国家进行健康产业合作的重要时机，健康产业的国际化道路需要我们共同努力、全力推进。

环球网总经理单成彪在演讲中表示，随着今年6月中国-菲律宾医药中心在马尼拉揭牌，菲律宾社会将更加深入地了解中医文化与中华优秀养生理念，中菲在健康产业领域的互惠合作必将更加深入。他还表示，希望中菲两国能充分发挥媒体的纽带作用，讲好养生保健故事，为构建“一带一路”命运共同体做出贡献。

李锦记健康产品集团市场副总裁薛守春表示，中国与菲律宾交往历史悠久，两国健康产业合作有着广阔的市场空间和历史性的人文优势，值得我们不断努力深耕。李锦记健康产品集团愿意成为中菲两国的健康使者，在推动中菲两国的文化交流与健康产业合作中发挥积极作用。

中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋围绕中医药在养生保健方面的发展前景进行了演讲。他表示，中医养生文化是中国传统文化的精髓，希望能为中菲健康合作助力。

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