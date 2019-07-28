南美国家人士探讨在一带一路框架下与中国加强合作

本报智利伊基克7月26日电 （记者姚明峰）智利北部伊基克市政府主办的“一带一路”论坛26日闭幕。与会人士探讨了如何在“一带一路”框架下加强与中国的合作。

本次论坛为期两天，来自智利、中国、巴西、阿根廷、玻利维亚、秘鲁等国的200多名官员、企业家和学者与会。

智利外交部主管国际经济事务的副部长罗德里戈·亚涅斯在致辞中说，“一带一路”倡议对增进多领域合作、吸引投资、创造就业和推动项目实施具有重大意义。

玻利维亚副外长玛丽亚·德卡门·阿尔门德拉斯则表示，地区的一些大型工程需要多边、双边努力，也需要“一带一路”这样的国际合作模式。

伊基克市市长毛里西奥·索里亚在讲话中说，愿意积极参与南美中西部地区一体化，加强同中国在“一带一路”框架下的合作，扩大这一地区同亚太地区的合作空间。

智利与中国于2018年11月签署共建“一带一路”谅解备忘录。智利时任总统巴切莱特和现任总统皮涅拉分别于2017年和2019年出席了在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。

《 人民日报 》（ 2019年07月28日 03 版）

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