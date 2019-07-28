中巴建交45周年研讨会在巴西举行

本报里约热内卢7月26日电 （记者张远南）26日，中国和巴西建交45周年研讨会在巴西里约热内卢市举行，两国政府官员、学者以及企业界人士等200余人齐聚一堂，共同回顾两国建交历程，评述中巴合作成果，展望双边关系未来。

此次研讨会主题是“从经贸到全面合作”，由中国驻巴西大使馆、巴西国际关系研究中心共同主办。

中国驻巴西大使杨万明在致辞中表示，中巴建交以来，两国关系稳步发展，战略性、全局性影响不断提升，是南南合作的典范。中国已连续10年成为巴西第一大贸易伙伴。展望未来，中巴合作潜力无限，动力十足，前景广阔。

巴西外交部中国司司长路易斯·科雷亚向记者表示，两国可以继续深化合作并朝着多元化方向发展。两国合作除了聚焦经贸领域，近年来在科技创新方面也有很多交流，期待两国继续创造互利共赢的未来。

《 人民日报 》（ 2019年07月28日 03 版）

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