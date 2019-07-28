在第二届中国国际进口博览会倒计时100天之际，一场在国家会展中心（上海）举行的展前供需对接会令各方收获满满。80余家参展商、300余家采购商参会，近千人参与现场对接。康复器械真人演示、食品现场试吃……人流如潮，让人提前感受到了第二届进博会的火爆。

“通过首届进博会，我们的‘明星产品’新西兰牛奶在线上覆盖了中国全部省级行政区域，线下渠道则深入中国26个省级行政区域，进博会的能量和中国内需市场的潜力让我们由衷赞叹。”纽仕兰新云董事长盛文灏对记者说，“中国正在进行消费升级，未来发展的引擎一定是内需”。他说，2019年第一季度纽仕兰乳制品线上销售同比增长309%，今年参展商品的种类和数量均有所增加，“我们将在进博会上进行部分新品全球首发”。

“越是在充满不确定性的国际环境中，越能凸显出扩大开放的意义。”美国丹纳赫（上海）副总裁李蕾告诉记者，作为科学和技术创新企业，丹纳赫集团参加首届进博会时共收获了约100张订单，价值约4亿美元；今年该集团的展台规模将从首届时的300平方米扩大到600平方米，展示医疗、生命科学、水处理、食品安全等领域的研发成果。“我们会坚定开发中国市场。”李蕾说，“进博会为我们提供了一个沟通和互动的良好平台，我们对在中国发展充满憧憬”。

“正大集团的14家分公司参加了首届进博会，但是‘各自为战’。意识到这一平台的重要价值后，集团决定各分公司在第二届进博会上协同配合，携手深耕中国市场。”正大（中国）投资有限公司贸易部负责人蓝晓告诉记者，有了进博会搭建的国际贸易平台，集团逐步实现了资源的重新布局。

参展商们纷纷表示，享受到进博会的政策红利，更多国家和地区的产品获准进入中国市场，整体贸易更加活跃。“我们对开放的中国充满信心。”礼来中国总裁兼总经理季礼文说。创立于美国的礼来制药于1918年进入中国，并将其第一个海外代表处设在上海，从而迈出了全球化的第一步。季礼文说，“在制药领域，中国是全球最大的市场之一，重要性毋庸置疑。得益于中国的持续开放和医疗领域的改革，我们在中国的业务发展迅速。进博会作为展示中国活力的一场盛会，我们非常荣幸并积极地参与其中。”

《 人民日报 》（ 2019年07月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)