7月27日，第二届中国国际进口博览会（以下称进博会）开启100天倒计时。与去年相比，这一届进博会参展规模更大、范围更广、质量更高。目前，共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届。

接受采访的众多国际人士对中国持续扩大开放，支持经济全球化、贸易自由化的坚定举措赞赏不已，认为中国敞开的大门成为提振世界经济的强力信号，热切期待第二届进博会的举办。

“我们的生意会实现更大发展”

首届进博会的成功极大鼓舞了外国展商。记者了解到，一些企业仍对首届进博会的成果津津乐道，一些企业在尝到甜头后计划扩大展区面积，首次参展的企业则跃跃欲试，为这一新机遇感到振奋。

“‘中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。’习近平主席在首届进博会开幕式上的主旨演讲依然让我记忆深刻。”霍尼韦尔中国总裁余锋表示，霍尼韦尔已经融入了中国经济发展的大潮。随着中国营商环境进一步优化、活力进一步释放，跨国公司将获得更多发展机会，继续与中国客户实现共赢。

首届进博会的规模之大、影响之广令比中经贸委主席德威特印象深刻：“展会中来自不同国家的人络绎不绝，从到处排起的长队中我充分感受到各国政商界的热情。进博会为各国企业特别是欧洲中小企业提供了难得的展示平台，为其产品加速进入中国这样一个充满无限商机的市场提供了便利条件。”

在首届进博会上，西班牙火腿炙手可热。西班牙托雷多一家火腿厂的销售主管鲁文今年初就迫不及待地报名参展。他对记者表示，中国是个大市场，中等收入群体不断壮大，正处在消费升级的快车道。“西中两国签署了火腿出口协议，我相信通过进博会平台，我们的产品能受到中国市场的欢迎，我们的生意会实现更大发展。”

日本新潟县政府知事政策局国际课主任高野纯一对本报记者说，进博会是促进国际合作的公共产品，日本企业不仅可以与中国企业合作，还可以与来自世界各国的企业建立联系。他说，首届进博会在全世界引起巨大关注，获得极高的参与度，新潟县内的很多中小企业都希望前往中国寻找商机。

“开启了一扇预见全球发展趋势的窗户”

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”第二届进博会参展企业平均展览面积93平方米，比首届增加20%以上。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业超过250家，首发的新产品、新技术预计也将超过首届。国际人士纷纷赞赏进博会惠及世界的重要意义，期待第二届进博会收获丰硕成果。

德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍表示，进博会的持续举办既是中国发展充满活力的标志，也是中国深入推动市场开放的证明。它展示了众多合作的可能，也为建立新联系、促进新合作提供了理想的环境，所有参与方都可以从中受益。

在首届进博会上，韩国首尔市和中国企业达成了5年内对华出口价值6亿美元服装和生活用品的协议。首尔产业振兴院营销组主管金泰熏认为，进博会提供了广阔契机，首尔市优秀的中小企业通过进博会得以与中国的众多买家见面并沟通洽谈。“进博会不仅为各国企业开拓了销路，也开启了一扇预见全球发展趋势的窗户。”

巴西里约天主教大学金砖政策中心教授保罗·罗贝尔认为，首届进博会的巨大成功展示了中国捍卫开放的世界经济、引领全球发展的实力。过去40多年来，中国坚持开放政策、逐步扩大市场，既成就了中国的经济大国地位，也惠及了国际社会和各国企业。他表示，今年是巴中建交45周年，巴西一如既往地支持中国在维护全球经济稳定中发挥建设性作用，巴西旅游业、农产品、水果等优势产品和服务将亮相第二届进博会，推动巴中合作再上新台阶。

“开放的中国为世界带来珍贵礼物，南非十分期待第二届进博会。”南非小企业发展部部长恩沙维尼告诉记者，进博会为世界各国搭建了重要的经贸平台，在促进国际自由贸易和投资合作方面发挥的作用不言而喻。他说，中国是南非最大贸易伙伴，去年南中双边贸易额达435亿美元，创下历史新高，希望借进博会进一步提升南非商品和企业在中国的知名度。

日本健康科学学会理事长信川益明曾参加首届进博会，他表示，“随着中国经济不断发展，民众的健康意识不断增强，进博会为日本医疗领域企业进入中国市场提供了巨大的商机”。

“彰显了中国继续推动经济全球化的决心”

本届进博会期间将举行以“开放创新，合作共赢”为主题的第二届虹桥国际经济论坛，世界政商界代表将齐聚一堂，以开放发展、创新引领为思路讨论破解经济增长困境的方案。在一些国际人士看来，当前国际形势下，进博会立意之高，使其意义远超贸易平台本身。

“首届进博会的成功，证明中国对外开放不是独角戏，而是各方共同参与。”俄罗斯俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫告诉记者。回忆起习近平主席在首届进博会上的主旨演讲，萨纳科耶夫说：“继续举办进博会，说明中国反对保护主义、捍卫自由贸易立场坚定，言出必行。”

德威特表示：“第二届进博会的举办充分表明坚持对外开放将是中国的一项长期政策。这种开放遵从双向互惠原则，在经济全球化面临重大挑战、全球经济增长动力不足的情况下，向全世界传递了积极的信号，对提振全球市场信心具有重要意义。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬在接受本报记者采访时表示，第二届进博会不仅对转型升级、朝着高质量发展的中国经济本身具有重要意义，而且对于进一步推动经济全球化、提振全球经济至关重要。顾清扬说，“中国举办进博会的意义不只在于增加进口，还彰显了中国继续推动经济全球化的决心，引领更多国家形成共识与合力”。

西班牙阿拉贡自治区对外局外国投资处处长卡门·丰特去年曾陪同11家企业参加了首届进博会。在她看来，进博会的举办对外国企业拓展中国市场、搭乘中国发展“快车”具有重要意义。丰特表示，中国打造进博会这样一个包容合作的平台，不仅显示出中国扩大开放的决心，也将有力地推动世界经济朝着更加开放、包容的方向发展。

联合国贸发会议资深经济事务官员梁国勇对本报记者表示，从近年来中国政府推进开放、主动扩大进口和推进投资准入等一系列举措来看，中国在推动经济全球化、贸易自由化方面发挥了中流砥柱的作用。

（本报北京、布鲁塞尔、马德里、东京、华盛顿、柏林、首尔、里约热内卢、约翰内斯堡、莫斯科、曼谷7月27日电 记者龚鸣、郑彬、姜波、刘军国、吴乐珺、花放、马菲、陈效卫、李滢嫣、吴焰、林芮）

《 人民日报 》（ 2019年07月28日 03 版）

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