原标题：巴西举行中巴建交45周年研讨会

新华社里约热内卢7月26日电（记者宫若涵）当地时间26日下午，中国和巴西建交45周年研讨会在巴西里约热内卢市举行，两国政府官员、学者以及企业界人士等200余人齐聚一堂，共同回顾两国建交历程，评述中巴合作成果，展望双边关系未来。

研讨会由巴西国际关系中心和中国驻巴西大使馆共同主办。中国驻巴西大使杨万明在研讨会上致辞说，中巴建交以来，两国关系稳步发展，战略性、全局性影响不断提升，是南南合作的典范。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，中国已连续十年成为巴西最大贸易伙伴。

杨万明说，当下，两国需要把握时代大势、共护世界和平发展，需要深化全面战略伙伴关系、对接两国发展规划，需要秉持开拓精神、坚持互学互鉴、促进彼此民心相通。

巴西外交部中国司司长路易斯·科雷亚说，两国可以继续深化并朝着多元化方向发展。两国的合作除了经贸领域，近年来在科技创新方面也有很多交流，期待两国继续创造互利共赢的未来。

巴西国际关系研究中心主席若泽·博尔热斯回顾了从两国建交到中国实行改革开放、从中国入世再到2009年中国开始成为巴西最大贸易伙伴的历程，并强调了中国在巴西基础设施建设中的重要作用。

中国国际问题研究院副院长徐坚认为，中巴两国有着相近的发展经历和共同的利益和诉求，也面对着共同的挑战，希望两国能互学互鉴、携手共进，并引导全球化向着正确的方向发展。

在研讨会上，巴西官员、两国学者和企业界人士还分别就“成熟稳健的发展中大国关系”“中巴在金砖国家内的合作”“科技创新：中巴合作的新机遇”三个主题进行了演讲。他们不仅回顾了两国建交以来取得的成就，还对如何促进中巴合作建言献策。

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