原标题：欧加将启动临时方案应对世贸组织上诉机构“停摆”危机

新华社日内瓦7月26日电（记者凌馨）世界贸易组织26日发布的材料显示，欧盟和加拿大一致同意，一旦世贸组织上诉机构因大法官人手不足发生“停摆”危机，双方将启动临时替代方案来解决贸易争端，但这一方案只适用于欧加双方。

世贸组织上诉机构有着世界贸易“最高法院”之称，其发布的裁决报告被认为是针对世贸组织成员间贸易争端做出的“终审判决”。由于美国持续阻挠上诉机构大法官的遴选程序，目前7个大法官职位中只有3人在任。

如果遴选僵局持续，自12月11日起，上诉机构将只剩1名大法官。而根据世贸规则，任何案件都必须由3名大法官共同裁决，这意味着上诉机构可能在年底“停摆”。

对此，欧盟和加拿大发表共同声明，表示同意在上诉机构“停摆”期间，启动临时替代方案，即通过“临时上诉仲裁”程序，解决双方之间可能发生的贸易争端。

双方表示，该程序将参照世贸组织上诉机构的议事流程和相关规定，仲裁员将由世贸组织总干事从已离任的上诉机构大法官中挑选。经此流程发布的仲裁结果将被欧加双方视为“终审判决”。

欧加双方强调说，这一临时程序只适用于上诉机构“停摆”期间的特殊情况，一旦上诉机构恢复正常运转，双方将终止采用该方案。

世贸组织目前共有164名成员。在22日举行的世贸组织争端解决机制例行会议上，有114名成员联合署名支持尽快启动上诉机构大法官遴选程序，但美国以上诉机构存在“系统性问题”尚未解决为由，继续予以阻挠。

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