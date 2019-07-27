王毅：金砖国家要带头维护多边主义

人民网里约热内卢7月26日电（记者 张远南）当地时间7月26日，国务委员兼外交部长王毅在巴西出席金砖国家外长正式会晤时，就维护多边主义阐述了中方立场。

王毅指出，当前，单边主义、保护主义、霸凌行径不断抬头，破坏国际规则，挑战国际法治，扰乱国际贸易，加剧了世界的不稳定和不确定性。单边主义是开历史倒车，是要将世界拉回丛林法则，将破坏二战以来形成的国际体系和国际秩序。已经有越来越多的国家用行动对单边主义坚决说“不”。

王毅表示，国际上的事情，应该讲实力还是讲道理？应该平等协商还是独断专行？应该本国利益优先还是各国命运与共？对绝大多数国家而言，答案不言自明。金砖国家不仅要唱响多边主义的主旋律，也要把多边主义落实到具体行动。金砖国家尤其要带头维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

王毅表示，坚持多边主义，摆在第一位的就是支持联合国发挥积极作用，维护联合国宪章宗旨和原则。明年是联合国成立75周年，值得各国认真思考，好好纪念。金砖国家要以此为契机，形成支持联合国、支持多边主义的声势，为国际形势注入稳定性，增加正能量。

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