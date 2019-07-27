王毅出席金砖国家外长正式会晤

人民网里约热内卢7月26日电（记者 张远南）当地时间7月26日，国务委员兼外交部长王毅在巴西出席金砖国家外长正式会晤。会晤由巴西外长阿劳若主持，俄罗斯外长拉夫罗夫、南非外长潘多尔和印度国务部长辛格出席。

王毅表示，当今世界正面临百年未有之大变局。以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家相继崛起，有力推动了世界多极化进程。金砖合作不是五国的权宜之计，而是着眼于共同和长远发展的战略选择，更是符合时代发展潮流的必由之路，拥有巨大潜力和光明前景。不论国际风云如何变幻，金砖合作的方向都绝不能改变。面对新形势新挑战，五国要发出更强的金砖声音，提出更多的金砖方案，展现更大的金砖作用。

王毅指出，单边主义破坏国际规则，挑战国际法治，加剧了世界的不稳定和不确定性。金砖国家要带头维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以世贸组织为代表的多边贸易体制，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

王毅表示，我们要以金砖国家领导人巴西利亚会晤为契机，全面平衡推进经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”，不断为金砖合作注入强劲动力，也为不同文明之间包容互鉴、和谐共生走出一条新路。要继续通过“金砖+”等灵活多样的方式，同其他新兴市场国家和发展中国家密切利益融合，努力实现金砖合作影响力的乘数效应。

五国与会代表围绕当前国际形势、地区热点问题和金砖合作深入交换意见，一致认为要维护联合国宪章宗旨和原则，捍卫多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义，加强全球治理，构建人类命运共同体；一致认为应通过对话协商解决地区热点问题；一致认为应深化金砖合作造福五国人民。五国对将网络安全问题泛化滥用，并以此为由打压他国科技发展保持警惕，同意努力为信息技术的应用营造开放、非歧视性的环境。五国代表积极评价金砖合作取得的新进展，表示将共同努力推动11月金砖领导人会晤取得积极成果。

此次外长会晤的主要任务是为将于11月在巴西利亚举行的金砖国家领导人会晤作准备。会晤后发表了《新闻公报》。

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