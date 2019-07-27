王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

人民网里约热内卢7月26日电（记者 张远南）当地时间7月26日，国务委员兼外交部长王毅在巴西出席金砖国家外长正式会晤期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，习近平主席6月对俄罗斯进行历史性访问，同普京总统一道，将两国关系提升为中俄新时代全面战略协作伙伴关系，中俄关系迎来建交70周年和提质升级的“双喜临门”。双方要共同努力，落实好两国元首重要共识，推动中俄关系在新时代展现新活力，多出新成果，不断提升战略含金量。双方要筹划准备好下一阶段高层交往，巩固政治互信，加强人文交流，拓展务实合作，特别是高科技和能源领域的合作。

王毅指出，当前世界面临百年未有之大变局，乱的一面越来越突出。但中俄关系日益牢固、坚韧，成为国际形势中的稳定器。中方愿在国际事务中同俄方肩并肩维护两国正当权益和国际公平正义，背靠背促进地区及世界的和平稳定。

拉夫罗夫赞同王毅对俄中关系的评价和建议，表示俄方愿同中方一道落实好两国元首共识，推动俄中新时代全面战略协作伙伴关系稳步发展，取得更多务实成果。当前形势下，俄中合作的全面性和战略性进一步凸现，两国应加强在地区和国际事务中的协调合作，共同为当今世界注入更多稳定性。俄中战略协作具有很强的内生动力，不受外部因素影响，任何试图挑拨俄中合作的企图都不会得逞。

双方还就伊朗核、委内瑞拉等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

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