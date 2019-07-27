新华社上海7月26日电 题：让更多“进博红利”惠及全球——写在第二届进博会倒计时100天之际

新华社记者周蕊、于佳欣、何欣荣

再过100天，第二届中国国际进口博览会将在上海拉开帷幕，再度向世界展示中国坚定推进高水平对外开放的决心。

第二届进博会筹备和招展工作如火如荼。商务部最新数据显示，第二届进博会参展的世界500强和龙头企业超过250家，布展面积30多万平方米，均超首届。

从“卖全球”到“买全球”，一个开放力度更大、能级更高的进博会，将为中国乃至世界带来更多红利。

这是在国家会展中心（上海）南广场上拍摄的进博会吉祥物“进宝”（7月23日摄）。新华社记者 方喆 摄

溢出效应显现，“进博同款”飞入千万家

超市里新上的法国牛肉、西班牙火腿、北海道大米、土耳其食用油，商场里新亮相的美妆品牌、办公用品……

去年11月在上海举行的首届进博会，实现了578.3亿美元的成交额。近一年来，来自世界各地的首届进博会“同款”产品正加速落地，成为居民家中和工厂里的“新宠儿”，为中国消费升级和经济高质量发展做出贡献。

“我们在首届进博会上首发的4个品牌中，3个已经通过线上线下渠道进入百姓家中。”欧莱雅新任中国首席执行官费博瑞接受新华社记者专访时说，进博会为企业搭建了面向所有消费者的平台，亚洲首发的个性化定制粉底液也有望在近期进入中国消费者家中。

这是上海绿地全球商品贸易港内部一景（7月25日摄）。新华社记者 沈伯韩 摄

智能及高端装备展区招展方之一的中国机床总公司负责人介绍说，部分在首届进博会上成交的高端器械目前已经交付中国用户。如西班牙企业尼古拉斯·克雷亚在首届进博会上成交的一台价格在100多万美元的设备，已经在买家江苏上龙供水设备有限公司的南通工厂完成安装、调试等，帮助提升企业的生产效率和水平。

上海申康医院发展中心在首届进博会之前与展商对接，采购了33台大型医用设备，其中27台已在上海多家医院投入使用。

“在进博会上大订单集体采购，价格可优惠10%至15%。”上海申康医院发展中心资产监管部主任李斌说，今年计划采购更多进口大型医用设备，包括全球最先进的手术机器人。

顾客在上海绿地全球商品贸易港里选购进口商品（7月25日摄）。新华社记者 陈飞 摄

会内发力，会外也精彩。上海市政府副秘书长、城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英说，去年至今，上海的30多家常年展示交易平台引进了558家首届进博会参展商、13609种商品。截至7月15日，实现进口额752亿元。

与国家会展中心一街之隔的绿地全球商品贸易港里，自去年11月开业以来，累计接待客流超过35万人次，接待国内外专业采购商700余组，帮助150家全球客商成功对接下游渠道。

这是在上海绿地全球商品贸易港拍摄的法国葡萄酒生产商卡思黛乐集团的展厅（7月25日摄）。 新华社记者 沈伯韩 摄

超250家龙头企业“抢滩” 展会能级再提升

150多个国家和地区的3000多家企业参展，其中世界500强和龙头企业超过250家……商务部26日最新公布的数据显示，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届。

据商务部副部长王炳南介绍，第二届进博会仍由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成。截至目前，国家综合展已有61个国家确认参展，法国、意大利等15个国家确认担任主宾国。全国各地和国资委、卫健委等已组建了39个交易团、近600个交易分团。

第二届进博会的企业商业展规划展览面积达到30多万平方米，不少展区“一位难求”。

这里又见老朋友——

顾客在上海绿地全球商品贸易港的日本馆选购进口商品（7月25日摄）。新华社记者 陈飞 摄

日本乐购仕株式会社执行董事傅禄永表示，第一届进博会上，企业带来了15家日本展商，展览面积在100平方米左右，并达成了与两家中国企业的长期合作。“今年的展览面积预计在300平方米左右，我们和200多家日本企业举行第二届参展的说明会，反馈非常热烈。”

这里不乏新面孔——

路威酩轩（LVMH）、资生堂、雅诗兰黛、庞巴迪、礼来等知名品牌都成为进博会的“新面孔”。“中国市场对我们来说非常重要。”资生堂中国区总裁藤原宪太郎说，在首届进博会开始的第二天，我们就积极报名签约参加第二届进博会。

这里闪耀新科技——

首届进博会“吨位”最大的展品——德国机床设备“金牛座”龙门铣在会上签约成交。这是中德双方代表在新闻发布会上回答媒体提问（2018年11月9日摄）。新华社记者 方喆 摄

“金牛座”龙门铣的生产商德国瓦德里希科堡，计划展出一台更加适应中国市场需求的移动龙门加工中心并进行动态展示；永恒力将展出性能最强的无人仓库系统，该设备高达25米，运行速度每秒6米……全球顶尖的最新科技将在进博会“同场竞技”。

“绝大多数首届参展的世界500强和龙头企业连续参展第二届进博会。其中，半数以上企业第二届参展面积有所扩大，热情不减。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

商家在上海绿地全球商品贸易港里展示进口商品（7月25日摄）。新华社记者 陈飞 摄

顾客在上海绿地全球商品贸易港里选购进口商品（7月25日摄）。新华社记者 沈伯韩 摄

促交易、优服务 “进博红利”惠及全球

站在上海虹桥商务区主功能区物流片区，一座总建筑面积5.1万平方米B型保税仓库正在紧锣密鼓施工建设中。

“这是目前国内开放程度最高的保税库，将于今年8月底建成，争取在第二届进博会开幕之前局部投入使用。”东方国际集团进博会推进办公室主任张磊说，未来消费者下单后，半小时就能取货。

政策更便利。海关表示将最大程度便利展品通关，提出由办展方统一提供税款担保的便利化措施，免于逐票向海关提交税款担保，减轻境外参展商的负担；知识产权部门将对进博会的参展商品办理优先审查，缩短知识产权审查办理时间。

服务更到位。推进保税展示常态化、建立专门海关服务机构、促进洽谈交易……进入进博会倒计时阶段的上海，已全面进入高标准、快节奏、紧运行的备战工作状态。

上海市副市长、中国国际进口博览会组委会办公室副主任许昆林介绍说，上海设立了15个服务保障组，制定22个细化方案，全力推进181项重点任务，制定综合演练和专项演练计划，开展大客流应对等综合演练，将建立健全长效机制，持续放大溢出带动效应。

对接更高效。全国各地交易团和企业已开始“摩拳擦掌”。在第二届进博会首场展前供需对接会上，记者看到，全球的参展商与中国的采购商们早早开启了对接模式。

“今天与一家德国净水产品企业谈得不错，准备进一步商谈细节。”义乌海客来进口商品一站式采购中心商务经理施海峰说，去年在首届进博会上采购的澳大利亚绵羊油在线销售超1500万个，今年计划采购净水产品和智能穿戴产品。

据孙成海介绍，第二届进博会的招商工作重点面向民营、中小企业宣传推介，优化采购商结构，提高进博会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平，增强广大参展商和采购商的获得感，推出了无邀请码注册、证件办理“不见面”等新的便利化措施。

记者从中国国际进口博览局了解到，第二届进博会招商路演已经在浙江、广东、天津、山东、广西、陕西等地举行，下一步还将前往更多的东中西部城市推介“进博红利”，为全球企业提供更多中国机遇。

这是国家会展中心（上海）场馆外的第二届进博会宣传灯箱（7月23日摄）。新华社记者 方喆 摄

工人从正在建设中的上海虹桥进口商品展示交易中心B型保税仓库前经过（7月25日摄）。新华社记者 沈伯韩 摄

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