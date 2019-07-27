7月27日，第二届中国国际进口博览会迎来倒计时100天！

这场由习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署推动，迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，首届盛况犹在眼前，观察第二届动向，则让大江东工作室充分感受进博会正迎来亮点迭出的“可持续”。

7月26日，国新办和上海市分别在北京、上海两地举行新闻发布会，介绍第二届进博会筹办等相关情况。按照习近平总书记“越办越好”的重要指示精神， 第二届进博会正朝着“规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好”五个方面下功夫。

“一展难求”，第二届进博会亮点频出

作为国际贸易发展史上的一大创举，第二届进博会代表中国继续主动向世界开放市场，以实际行动推动建设开放型世界经济、支持经济全球化，同第一届相比，它的“不变”与“变”同样醒目。

据商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任、中国国际进口博览局局长王炳南介绍，第二届中国国际进口博览会定于2019年11月5-10日在上海国家会展中心举办，会期6天，仍由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成——均一仍其旧。

先看看最近密集透露的关于第二届进博会的ABC信息。

国家综合展由受邀参展国展示其贸易投资领域有关情况，只展示不成交。国家综合展展览面积3万平方米。目前已有61个国家确认参展，法国、意大利等15个国家确认担任主宾国。

企业商业展涵盖货物贸易和服务贸易，共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展。设置科技生活、汽车、装备、医疗器械及医药保健、品质生活、服务贸易、食品及农产品等7个展区。招展工作基本结束，特点鲜明：一是展览规模更大。展览面积两次扩大，增至30多万平方米，仍然是“一展难求”。二是参展范围更广。目前共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，均已超过首届。三是展区设置更优。新设置的消费品新品专区增加了养老等题材，增设户外室外展区，新增室外汽车“无人驾驶”活动区。四是展览质量更高。参展企业平均展览面积达到93平方米，比首届增加20%以上。签约参展的世界500强和行业龙头企业已经超过250多家。首发的新产品、新技术预计也将超过首届。

虹桥国际经济论坛包括主论坛和4场分论坛。第二届论坛主题为“开放创新，合作共赢”，4场分论坛将分别围绕营商环境、人工智能、世贸组织改革、电子商务等内容展开讨论。会期还将举办上百场配套活动。

第二届进博会强化了创新办展。一是新增“进博会发布”平台。支持各部委、行业机构、国际组织集中发布最新对外开放政策、研究成果、年度报告等，打造权威政策和信息发布平台。

二是丰富组织采购和洽谈对接活动。设立多个维度的体验区、活动区、洽谈区，增强展区辅助功能，提升展会成效。

三是加强国际高水准知识产权保护。进博会将设立知识产权保护与商事纠纷处理服务中心，为参展方提供及时有效的知识产权保护，打造国际知识产权保护和交流合作平台。

四是促进地方省州交流合作。鼓励和支持各地方与各国代表团开展招商引资、项目推介，放大进博会的溢出效应。

新的看头可圈可点：冬奥会冰雪项目体验区、户外无人驾驶活动区、非物质文化遗产专区展示，预计成为热点。为满足公众观展需要，进博会结束后，11月11日至20日期间，对国家展实行延展。

借鉴国际成熟论坛的经验做法，第二届虹桥国际论坛将采用“会员制+注册制”，进一步强化市场化和机制化的运作，促进可持续发展。

设于国家会展中心（上海）的第二届进博会主题邮局启动，5000张主题定制明信片递往全国，向采购商、交易团发出邀请 田泓摄

高标准、快节奏、紧运行，进博会筹办进入备战状态

一届成功的展会离不开高效保障。围绕进博会展开的政策创新正成为中国全面提升贸易便利化水平的重要内容。

海关总署口岸监管司副司长党晓红介绍，首届进口博览会期间，海关总署量身定制并落实了13项贸易便利举措，创新提出了延长ATA单证册海关签注期限、保税展示展销常态化等措施。在首届进口博览会期间，上海海关高效完成了1046批展品的监管，总货值达10亿元，企业整体通关时间压缩2/3，大大降低了通关成本。

在去年的基础上，海关总署固化了上述两项措施，并扩大到其它在中国举行的进口展览会。ATA单证册是一种国际通用的货物展示免税的进境通关文件，可代替国内的报关单。以往海关签注ATA单证册有效期是6个月，为了扩大进口博览会溢出效应，使展品在国内有充足展示时间，海关总署专门研究政策将ATA单证册的海关签注时间由6个月延长至1年，还允许进境展品在进博会结束后结转到海关特殊监管区域和保税监管场所予以核销结案。

上海市政府副秘书长、城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，上海创新招商组织体系，实施精准对接，组建“2+4+18+X”交易保障体系，在首届进博会“6天+365天”交易服务线上线下平台、4大采购商联盟、18个交易分团基础上，增加了X，即上海市重点行业、重要领域的采购商群体，加强了民营、中小和外资企业的招商力度。准备组织49场配套活动，重点推进现场签约、新品发布等活动，促进采购成交。增加场馆内指引标识和导引服务台，配备现场翻译等洽谈服务力量，提高现场洽谈效率。

上海支持的首批31个“6+365”常年展示交易平台对扩大进博会溢出效应发挥了重要作用。挂牌运营以来，共引进558家首届进博会参展商、13609种商品，截止7月15日，实现进口752亿元。其中，绿地全球商品贸易港共引进45个国家、120家客商、超过2.2万个商品，其中进博会展商20家300多种商品。虹桥进口商品保税展示交易中心9月份将建成使用，上海将全力打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。

上海市副市长、中国国际进口博览会组委会办公室副主任、城市服务保障领导小组副组长许昆林介绍，筹建工作进入临战决战阶段。上海市全面进入高标准、快节奏、紧运行的备战状态，对标更高要求，全面落实“越办越好”。全市上下将加强统筹配合，坚持挂图作战，聚焦重点问题，抓好更实举措，建立健全长效机制，持续放大溢出带动效应，努力为第二届进博会提供一流的城市服务和保障。

供需对接会上的展位吸引众多采购商 田泓摄

展前供需对接会传递“越办越好”信心

7月26日，面向食品及农产品、医疗器械及医药保健展区的展前供需对接会在国家会展中心（上海）举行。近百家参展商、300余家采购商参会。供需双方通过观看食品现场加工、试吃以及自由洽谈等方式供需对接，气氛热烈。

美国礼来制药公司今年将首次参加进博会。礼来中国总裁兼总经理季礼文说，首届进博会的巨大成功，得到全世界瞩目，增强了礼来深耕中国的信心。今年，礼来已有5个新产品获批登陆中国，增资21亿元人民币新建的苏州工厂流水线也将于11月投入使用。第二届进博会，礼来将推出治疗成人2型糖尿病的全新产品——周注射制剂度易达，减少患者每天注射的麻烦。

全球酵母及发酵行业龙头法国乐斯福集团去年参加了首届进博会，大幅提升了行业影响力，寻找到更多商业合作伙伴。“这是我们去年就早早预定今年展位的原因。” 乐斯福管理（上海）有限公司企业宣传经理俞之琼说，公司参展面积较去年增加了一倍，达400平方米。更重要的是，有烘焙界奥林匹克之称的“路易．乐斯福杯”亚洲区决赛也将在进博会期间举行，届时将有来自亚洲包括中国在内的6支专业队伍参加盛会。

(责编：岳弘彬)