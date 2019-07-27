古特雷斯对利比亚海域重大船难事故深表悲痛

新华社联合国7月26日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯26日通过发言人发表声明，对利比亚海域25日发生的重大船难事故深表悲痛。

声明说，失踪者中包括儿童和孕妇。古特雷斯同时对利比亚海岸警卫队营救的许多幸存者被安置在塔朱拉难民收容所表示担忧。该难民收容所靠近一个军事设施，本月初曾遭遇空袭，导致50多人死亡。

古特雷斯表示，利比亚不是安全的避难国，难民必须依据国际法得到“有尊严和尊重”的对待。

联合国难民事务高级专员格兰迪26日说，必须立即恢复海上救援，结束利比亚境内对难民和移民的拘留以及增加离开利比亚的安全通道。

利比亚海军一名发言人25日说，约250名非法移民乘坐一艘木船试图偷渡，这艘船只在利比亚首都的黎波里以东约120公里处的海域沉没。附近渔船救起134人，发现一具遗体，另有100多人失踪。

国际移民组织表示，这艘木船载有250至300名移民，离岸后不久因引擎出现故障而倾覆。大约有130人获救，但150人据信已经丧生，目前已找到30具遗体。幸存者主要是厄立特里亚人和苏丹人。

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