驻尼日利亚大使周平剑：中国新疆好地方

人民网阿布贾7月27日电（记者 姜宣） 26日，驻尼日利亚大使周平剑在尼主流媒体《人民报》发表署名文章，宣介《新疆的若干历史问题》白皮书内容。全文如下：

新疆是中国五个少数民族自治区之一，占全国国土总面积六分之一，常住人口约2500万。

7月21日，中国国务院新闻办公室发表《新疆的若干历史问题》白皮书，从历史、宗教、民族、文化等角度，明确阐述新疆是中国领土不可分割的一部分，新疆各民族、各文化是中华名族、中华文化的组成部分。尼日利亚拥有超过250个民族，是非洲人口最多的国家，同样中国也是统一的多民族、多宗教国家。

一段时间以来，一些西方政客、媒体不断攻击中国政府对新疆的治理，诬称新疆出现“大规模侵犯人权”的“集中营”，这完全是耸人听闻、恶意捏造。

三个月前，我第四次前往新疆，一周时间里实地参访当地的教培中心，与教师、学员和学员家属当面交流。我参观了教室、宿舍、食堂、运动场，到处窗明几净，学员欢声笑语。学员们的国语水平和法律意识明显增强。进行缝纫、美发、电子商务等实训的学员动作娴熟，乐在其中。学员对未来充满信心，家属也感到欣慰。

许多参访过教培中心的外国朋友都说，他们看到的是勤奋的学员们和快乐的校园，所谓“集中营”指控不攻自破。6月18日至21日，15个国家和组织常驻日内瓦代表和主要外交官参观访问新疆，与社区群众、农民、教师、学生等面对面交流。尼日利亚常驻日内瓦代表卡迪里大使说：“我之前看过一些媒体对新疆职业技能教育培训中心的负面报道，和我今天亲眼看到的事实完全不同，他们的报道是虚假的。建立职业技能教育培训中心是中国反恐工作的一种新尝试，这种尝试非常好。”7月12日，包含尼日利亚在内37个国家常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。我们对尼方朋友的支持表示赞赏和感谢。

今年是中华人民共和国成立70周年。70年来中国发生历史性变化，人权事业取得历史性进步。中国已成为世界第二大经济体，去年国内生产总值突破13.6万亿美元，形成了世界上最大规模的中等收入群体，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。过去40年我们减少了7.4亿贫困人口，近14亿中国人不愁吃不愁穿，到2020年将实现一个不落的全面脱贫，创造人类发展和减贫史上新的伟大奇迹。这是最大的人权工程，最好的人权故事，也是中国对世界人权事业的最重要贡献。

至于新疆正在发生什么变化？我想从四个方面与尼方朋友分享真实故事：

第一、新疆经济发展取得巨大进步。70年来，特别是1978年以来，新疆经济持续平稳高质量发展，2018年地区生产总值近2000亿美元。各族人民生活水平大幅提高，城镇、农村居民人均可支配收入分别超过4800美元和1700美元。以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程持续推进。2014年至2018年，全疆累计实现230万人脱贫，贫困发生率由19.4%下降至6.1%。今明两年将实现81.71万人脱贫，确保到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫、消除绝对贫困，与全国同步全面建成小康社会。

第二、新疆仍面临严峻反恐挑战。虽然新疆各项事业持续发展进步，但也面临严峻挑战。上世纪90年代以来，境内外“三股势力”在新疆策划实施了数千起暴力恐怖事件。我今年四月在乌鲁木齐参观新疆暴恐案例展，展出的大量暴恐图片和视频触目惊心，暴恐行径惨无人道、令人发指。与此同时，宗教极端思想泛滥，也日益助长了恐怖主义。自治区政府依法采取系列措施，既重拳打击暴恐犯罪，又积极探索预防性反恐和去极端化举措，包括建立职业技能教育培训中心，卓有成效，深得人心。

第三、新疆的教培中心实际上是寄宿学校，而非别有用心者所说的“集中营”。教培中心本质上是一种预防性反恐，是防患于未然，防病于未病和小病，旨在最大限度教育挽救那些受极端思想感染、有轻微违法犯罪行为的人员，避免其成为恐怖主义和极端主义的受害者和牺牲品。学员通过“三学一去”，即学国家通用语言、法律知识和职业技能，实现去极端化目标。学员可以定期回家，有事随时请假，亲属可以来访，还可以视频电话交流。学员达到结业标准后，由学校和政府推荐就业或自主创业等。教培中心免费提供食宿，依法保障学员各项基本权利，满足学员学习、生活、娱乐等需求。开展职业技能教育培训工作是新疆在特殊时期采取的特殊做法，随着反恐形势好转，教培中心的规模会逐步缩小，直至结束。

第四、新疆是个自由、安全的地方。新疆采取多种措施保护公民宗教信仰自由、保障各族人民文化权利和使用本民族语言文字的权利。新疆有清真寺、教堂、寺院、道观等宗教活动场所2.48万座，有宗教教职人员2.93万人，设有伊斯兰教经学院等10所宗教院校，平均每530位穆斯林就有一座清真寺。少数民族优秀传统文化得到保护和弘扬，维吾尔木卡姆艺术、柯尔克孜史诗《玛纳斯》列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版、广播电视、互联网、社会公共事务等领域广泛使用。妇女、儿童、老年人和残疾人权利得到充分尊重和依法保护。新疆稳定红利持续释放，已连续超过30个月没有发生暴恐事件，去年共接待1.5亿人次旅游，预计今年有望达2亿人次。一个有近2亿人次进出的地方，能说不安全、不自由吗？

在人权问题上，没有最好，只有更好。我们将继续全方位推进中国人权事业发展，不断满足人民对美好生活的需求和向往，继续携手各国共同在世界范围内促进和保护人权，助力构建人类命运共同体。

“鞋子合不合脚，自己穿了才知道”。在中国新疆问题上，最有发言权的是新疆各族人民。我们诚挚欢迎尼方朋友到新疆实地考察，感受一个美丽、真实、好客的新疆，一个好地方。

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