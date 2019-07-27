新任中国驻埃及大使会见埃及媒体

人民网开罗26日电（记者黄培昭、曲翔宇）7月25日，驻埃及大使廖力强在使馆举行埃及媒体见面会，埃及《金字塔报》、《共和国报》、《消息报》、《七日报》、国家回声网、尼罗河电视台、中东通讯社等近20家埃及主流媒体及《人民日报》、新华社、中央电视台、凤凰卫视等中国驻埃新闻机构参加。肖军正公使、韩兵公参、李东公参、石岳文参赞、宋波参赞等出席。

廖力强大使围绕中埃关系、中非关系和中美关系等议题与埃及媒体进行了互动交流。

廖大使表示，进入21世纪，中埃关系蒸蒸日上，政治互信更加牢固，务实合作硕果累累，人文交流蓬勃发展。在两国元首引领下,中埃全面战略伙伴关系进入新时代。中埃作为两大文明古国，提倡文明互鉴，反对“文明冲突论”。

对于中美关系，廖大使表示，在G20大阪峰会期间举行的中美元首会晤中，习近平主席指出：“中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，应避免落入所谓冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。”中方始终认为，中美双方应当共同努力，继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，更好造福两国和世界人民。

廖大使还谈及涉疆和涉港问题，并向埃及媒体介绍中国国务院新闻办刚刚发布的《新疆的若干历史问题》白皮书。关于香港部分激进示威者围堵中联办大楼并污损国徽的恶劣行径，廖表示，中方坚决反对任何外部势力以任何形式干预香港事务和在香港特区制造混乱，中央政府支持特区政府依法有效施政，支持警方依法严惩违法暴力行为，维护香港社会稳定。

廖大使和使馆其他外交官还就如何深化中埃在教育、文化、科技等领域合作及地区形势等问题与媒体展开互动。见面会持续三个小时，气氛热烈融洽。许多媒体现场发稿，从不同角度报道媒体见面会情况。还有记者专门就香港问题撰写评论文章，支持中国政府和香港特区政府立场。

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