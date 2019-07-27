中国驻捷克使馆举行招待会庆祝建军92周年

人民网布拉格7月25日电（记者于洋）中国驻捷克使馆25日在布拉格举行招待会，庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻捷克大使张建敏、驻捷克使馆国防武官王先云大校、来自捷克各界和各国驻捷克使馆的代表三百多人参加了本次招待会。

张建敏大使在致辞中表示近一个世纪的历史，见证了中国人民解放军为中国的解放事业、社会主义建设和改革开放建立的不朽功勋。中国坚持和平发展道路，高举和平发展、合作共赢旗帜，坚持多边主义和自由贸易，推动构建人类命运共同体，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

王先云大校表示，中国始终坚持走和平发展道路。在总体国家安全观的指导下，中国实行积极防御的军事战略。中国军队时刻准备捍卫国家主权、安全和发展利益，维护世界和平与安全。中国军队的壮大，意味着世界维护和平与稳定力量的壮大。中国军队越是发展，就越能为国际安全提供公共产品。

在招待会现场，还摆放了中国政府近日发表的《新时代的中国国防》白皮书，向中外嘉宾介绍中国军队忠实践行人类命运共同体理念，积极履行大国军队国际责任，全面推进新时代国际军事合作，努力为建设持久和平、普遍安全的美好世界所作的贡献。

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