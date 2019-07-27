英国真能“硬脱欧”了？

7月23日，鲍里斯·约翰逊当选英国保守党新党魁，并于24日接任英国首相。作为脱欧强硬派，他在发表获胜演讲时重申，将带领英国在10月31日前脱欧。此前，欧盟曾向约翰逊提议延长脱欧的最后期限，以帮助他维护保守党党内团结，为达成协议再提供一次机会。英国能否在10月31日前完成脱欧仍充满变数，这场持续三年的“脱欧风波”短时间内难以平息。

三方新态度

据新加坡《联合早报》7月24日报道，英国新首相约翰逊当日下午在唐宁街10号首相府外发表首次演说。约翰逊说：“我们不会再多等99天。英国人民受够了漫长的等待，现在是时候让强有力的政府付诸行动。”有猜测指出，约翰逊将有可能试图在10月31日前暂停本届议会。

对此，英国议会下议院通过了一项有关北爱尔兰事务的法律修正案，为新首相通过暂停议会来强行推进无协议脱欧设置障碍。这再次表明，议会决心阻止英国在没有达成协议的情况下脱离欧盟。

据路透社7月18日报道，即将担任欧盟委员会主席的乌尔苏拉·冯德莱恩说，如果英国政府给出充分理由，她愿意准许英国延长脱欧谈判，并表示有序脱欧对欧盟与英国未来在良好的起点上发展关系非常重要。这一举措被一位欧盟高级外交官描述为“技术延迟”。由于德国前防长冯德莱恩要在11月1日才正式上任，在此之前，新一届欧委会很难处理脱欧相关事项。

另一方面，新任主席的表态相较于上一届欧委会来说更为缓和。中国国际问题研究院欧洲研究所所长、研究员崔洪建在接受本报采访时指出：“如果冯德莱恩更多代表德国的利益，脱欧将会延期，并且欧盟对此的态度也将更软。”在保守党脱欧派人士看来，欧盟允许脱欧延期这一决定，不失为一个给无协议脱欧作进一步准备的机会。

两极化格局

目前，英国政府内部对于脱欧形成了两极化格局，保守党越来越倾向“硬脱欧”。英国广播公司7月21日报道，鲍里斯·约翰逊一直支持无协议脱欧，即“硬脱欧”。而与他争夺首相之位的对手、英国外交大臣杰里米·亨特则表示，不能排除“硬脱欧”的可能性，但为了谈妥新协议也可以继续推迟“脱欧”期限。而工党方面正在将立场明确为“软脱欧”或者不脱欧，坚决反对无协议脱欧。

崔洪建表示：“脱欧路线的两极化导致无协议脱欧风险的增大，同时把政府和议会的博弈推向一个新的格局。目前来看，议会对政府有比较大的制约，如果推行无协议脱欧失败，保守党政府会面临提前下台的问题。”

在约翰逊当选结果出炉前后，有多名内阁大臣接连宣布辞职。据英国《泰晤士报》报道，英国外交国务大臣艾伦·邓肯在辞职信中表示，如果不是英国脱欧，英国本可以成为全球“占主导地位的知识和政治力量”。

前景仍未知

目前，英国内部对于脱欧仍存在重大分歧，新首相将领导英国走向何方成为各方关注的焦点。在崔洪建看来，除了“硬脱欧”之外，英国还有两条路可以走：其一是回到特雷莎·梅时期的“中间路线”，重新打造英欧之前的协议，剔除或修改其中最受争议的条款，如北爱尔兰边境问题和关税同盟等。其二是“以二次公投的方式，让脱欧成为一个问题而不是一个结果”，而这种颠覆性的做法将取决于议会内部势力的变化。此前，英国最大反对党工党曾要求就脱欧方案二次公投，并希望推行政治上与欧盟脱钩、经济上留在关税同盟内的“软脱欧”方案。

法国《快报》23日评论称，“脱欧”变成“拖欧”，不仅给英国也给欧盟带来经济和社会方面的损失，约翰逊亟须打破这一僵局，无协议脱欧带来的将是“全输”。崔洪建表示，“英国正在和时间赛跑，需要找到市场、投资、贸易的替代来弥补脱欧带来的损失，”英国与欧盟区外其它经济体的“后脱欧时代”自贸谈判已经启动。

约翰逊胜选当天，特朗普发布推特称：“祝贺鲍里斯·约翰逊成为英国新任首相。他会很棒的！”崔洪建预测，美国将会是英国首选的替代市场，“一方面，英美已有深入的经济合作，二是英美在经济模式、制度、模式的衔接性比较好。但英国拿捏不准美国会有什么要价，面对特朗普政府心态矛盾”。

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