美国解不开日韩争端的“铃”（环球热点）

7月20日，韩国民众在日本驻韩国大使馆前集会，抗议日本出口管制。

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近日，不断升级的日韩博弈又添新变数。

据韩联社报道，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿7月23日下午飞抵驻韩美军乌山空军基地，开始对韩国进行为期两天的访问。在日韩两国贸易争端日益加剧的背景下，博尔顿接连访问日本和韩国，目的是“与作为重要盟国及友人的日韩两国展开对话”。

这是继美国国务院亚太事务助理国务卿大卫·史迪威访问日韩调停未见明显成效后，美国再次出面扮演“和事佬”角色。博尔顿此行能否缓解日韩紧张局势，为解决两国贸易争端带来转机，成为国际舆论关注的焦点。

日韩交恶求助美国

据日本共同社19日报道，日本外务大臣河野太郎当天召见韩国驻日本大使南官杓，抗议韩国政府没有回应日方提议，即答复是否组建第三方仲裁委员会解决遭强征韩国劳工向日本企业索赔触发的争端。韩方则指责日方违反国际法、态度傲慢无礼。

鉴于日韩两国的紧张关系没有显现缓和迹象，据路透社报道，美国总统特朗普19日在白宫向媒体透露，韩国总统文在寅希望他出面调停日韩对立，他表示“若（日韩）双方都有此意愿，我可能会介入”。

韩国总统府青瓦台发言人高旼廷在声明中表示，文在寅是在6月30日同特朗普在首尔进行会晤时提出让美国斡旋日本贸易争端这一请求的。高旼廷指出，文在寅希望特朗普通过外交途径解决韩国与日本间的贸易摩擦。

自7月以来，日本政府宣布对出口韩国的三种半导体产业原材料加强管制，引发日韩贸易摩擦并不断发酵。日方称采取管制措施的原因是韩国在出口管理方面存在问题，而韩方指责日本此举是对韩国最高法院判处日企赔偿强征劳工案的“经济报复”。随后，日本政府还计划于8月将韩国排除在《外汇及对外贸易法》优惠对象名单之外。

面对日本的一系列限制措施，韩国也放出“大招”。韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶日前称，韩方将评估是否与日本续签2016年11月达成的战后首份《军事情报保护协定》。据韩联社报道，这是二战后韩国和日本两国签署的首个军事协定，旨在共享包含朝鲜核导项目等在内的军事情报。有分析称，这是韩国应对日本贸易管控的新筹码。

据韩联社22日报道，文在寅在青瓦台强势发声，表示韩国迄今在家电、电子、半导体等许多领域追赶并反超日本的绝对优势，表明韩国通过进口市场多元化和关键技术国产化克服对日劣势的决心，呼吁全民参与共渡难关。

维护三国同盟关系

最初，美国一直对日韩贸易摩擦持观望态度。大卫·史迪威曾明确表示“美国不打算介入日韩争端”，17日他在访问韩国时强调，美国将认真对待日韩贸易纠纷，但没有详细阐明美国将采取何种措施。他表示，从根本上来说，日韩间的冲突应由两国自己解决。

美国一改之前静观的中立姿态，参与斡旋日韩争端基于何种考虑？中国社会科学院美国研究所外交研究室主任袁征在接受本报采访时表示：“一方面，日韩无法通过磋商解决问题，贸易纷争进一步升级，可能会影响美日韩三国同盟关系。另一方面，美韩关系比较微妙，韩国势必要从其他渠道弥补日本制裁的半导体材料，不排除韩国在经济层面倒向其他国家，这是美国不愿意看到的。”

外交学院国际关系研究所教授周永生则认为：“特朗普未必是真心出面调停，他的话说得很严密。他表示，美国出面调停需要日韩两国都有此意愿，而日本现在还没有提出这种诉求。目前来看，美国虽然出动了一些高官，但就实质目的而言，仅仅是打探情况，了解各自的立场。但是，如果日韩贸易争端不断升级，有损美国在东北亚的利益，美国可能会作出调停的实质举措。”

任由日韩贸易摩擦继续发展，对于美日韩三国同盟体系以及亚太地区战略布局会有不利影响，美国不得不为正处于争执中的日两韩国划定“红线”。据韩国《中央日报》称，美国政府人士15日在华盛顿警告韩国外交部代表团，《军事情报保护协定》不可动摇，不可因经济矛盾损害美日韩三国合作的基础。

至于美国将通过何种手段调停日韩争端，袁征表示，对美国利益最有利的方案是在日韩两国之间做和事佬“和稀泥”，比如让韩国遵守韩日之间已经达成的协议，不要采取极端报复措施；让日本尽快放宽或结束制裁，双方开启新一轮谈判，以居中调停凸显美国的国际地位。

“劝架”难令破镜重圆

韩国总统府青瓦台22日敦促日本在处理韩日矛盾方面“遵守底线”，并表示韩国在对日关系上将继续坚持“双轨”政策，即分别对待历史问题和面向未来的双边关系。

“日韩两国冲突的根源不在于经济层面，而在于二战后历史遗留问题未得到解决。”袁征表示，日韩对于强征劳工和慰安妇的赔偿问题没有达成一致，日本认为相关问题已通过赔偿得到解决，无法接受韩国出尔反尔、撕毁协议；韩国认为日本对于曾经的侵略事实认知不够、反思不够。双方相持不下，历史问题逐渐发酵演绎为现实政治问题。

二战时期日本强征韩国劳工赔偿案、慰安妇受害者赔偿问题尚未得解，今年初，两国又因“雷达照射事件”引发争执，令本就敏感的两国关系再生嫌隙、龃龉不断。

对于博尔顿此次访问能否令日韩“破镜重圆”，分析普遍持否定态度。

美国智库外交关系委员会日本问题专家希拉·史密斯说，美国曾在日韩关系中发挥重要作用，但目前来看，特朗普政府没有多少兴趣、也暂无计划调和日韩关系，而日韩政界、外交界恐怕也正对再由美方解决日韩分歧失去兴趣。

美联社指出，面对两大盟友，美国调解的尺度很难把握，也意味着力度不会很大。路透社报道称，在美国与伊朗强硬对峙的情况下，博尔顿此行并非只为了“劝架”，还有意邀请日韩加入美国组建的“联盟”巡航霍尔木兹海峡。

事实也正是如此。据日本共同社报道，博尔顿22日与外相河野太郎举行会谈时表示，美国无意积极调停日益恶化的日韩关系，敦促当事国双方解决争端。《韩民族新闻》24日消息称，博尔顿与郑义溶会面时就韩国海军出兵霍尔木兹海峡交换了看法，但对于韩国最为关心的日韩贸易纠纷等问题敬而远之，仅做出原则性发言。

“美国介入调解很难从根本上解决问题，至多暂时缓和两个盟友的纷争。”袁征表示。正如路透社所称，日韩间的信任关系始终未能修补，美国并非问题的“系铃人”，因此也不会是“解铃人”。

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