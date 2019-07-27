中尼再合作开发水电站

新华社加德满都7月25日电 （记者周盛平）尼泊尔塔马柯西—3水电站项目联合开发框架协议25日在首都加德满都签署，中国云南省副省长张国华和尼泊尔能源部长普恩出席了签字仪式。

该协议由云南省能源投资集团有限公司、中国三峡上海勘测设计研究院有限公司与尼泊尔TBI集团有限公司共同签订，计划总投资约5.3亿美元。

据介绍，该水电站位于尼泊尔中东部地区，规划装机容量为200兆瓦，建成后年发电量预计为9.8亿千瓦时。

张国华在致辞中说，云南与尼泊尔合作潜力巨大，2018年双方贸易额为1000万美元，比前一年增长341%。

普恩说，塔马柯西—3水电站项目是尼中友谊的象征，希望尼泊尔可以从中学到更多水利开发的经验。

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

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