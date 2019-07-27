中俄东线天然气管道中方段与俄管道连接成功

据新华社哈尔滨7月26日电 （记者王建）记者从黑龙江省黑河市有关部门了解到，近日，随着中俄东线天然气管道工程北段（黑河到长岭）最后一个道口完成焊接，标志着中俄东线天然气管道工程中方境内段与俄罗斯西伯利亚管道连接成功。

据介绍，施工使用了大型机械，由于山区地形复杂，施工者在上方用两台大型机械对管道进行固定，在下方用三台机械维持管道的平衡，完成管道组对。

据了解，中俄东线天然气管道工程黑河至长岭段长728公里，为确保6万余条环焊缝万无一失，所有的线路段100%采用自动焊焊接工艺。

中俄东线天然气管道工程项目经理伍迅说，这道焊口完成以后，再过一个月左右，施工人员将阀室和黑河首站连接好，黑河首站就基本上具备进气条件了。截至目前，黑河首站综合进度已经完成了50%，预计在9月30日前完成黑河首站建设，并开始对站场进行调试。

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

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