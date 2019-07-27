巴西总统博索纳罗会见王毅

本报巴西利亚7月25日电 （记者张远南）7月25日，巴西总统博索纳罗在巴西利亚总统官邸会见国务委员兼外交部长王毅，副总统莫朗在座。

博索纳罗请王毅转达对习近平主席的亲切问候，表示巴西新政府高度重视中国的大国地位，愿与中国成为真诚朋友。巴中是全面战略伙伴，双方合作不限于经贸领域，巴愿与中方开展全方位合作。我期待着10月对中国进行国事访问，也热烈欢迎习近平主席11月来巴西出席金砖国家领导人会晤，希望通过高层交往进一步促进两国互利共赢，开创巴中关系新前景，造福两国人民。

王毅转达习近平主席对博索纳罗的诚挚问候，表示欢迎博索纳罗总统10月访华。王毅说，本次访问主要目的就是为下一阶段双方高层交往做政治准备。中巴之间没有历史恩怨和现实利益冲突，只有高度互补性和广阔合作前景，完全可以实现共同发展、共同繁荣。中方愿以建交45周年为契机，推动中巴关系再上新台阶，将两国合作打造为中拉合作、新兴市场合作和南南合作的典范。双方不仅要继续拓展农业、油气、基础设施建设等传统领域合作，而且要积极开辟科技创新、数字经济等新领域合作。中方重视巴方在拉美的重要地位和影响，希望双方共同推进中拉合作和中拉论坛建设。中方愿全力支持巴方办好11月的金砖国家领导人会晤。

同日，王毅还与巴西外长阿劳若举行了第三次中巴外长级全面战略对话。

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

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