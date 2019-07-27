7月26日，“一带一路”中国—菲律宾人文交流与经济合作论坛在菲律宾首都马尼拉举行，来自中菲两国经济、交通、媒体、文化等领域的近300名嘉宾共聚一堂，为两国人文交流与经济合作共同出谋划策。此次论坛由中国公共外交协会和菲律宾总统府新闻部主办，旨在回顾“一带一路”建设取得的进展及其对促进中菲关系发展的重要意义。

“国际贸易的顺利开展离不开完备的基础设施，‘一带一路’建设为促进全球基础设施建设和互联互通作出巨大贡献，有力推动全球化进程。”菲律宾前总统阿罗约表示，当前中国企业来菲投资热情高涨，菲律宾从两国开展的互利合作项目中获益匪浅。“‘一带一路’建设为包括菲律宾在内的沿线国家带来了切实的利益和巨大机遇。期待本次论坛能够进一步拉近菲中两国间的距离，搭建起更多文化交流和经济合作的桥梁。”

近年来，中菲政治互信加深，两国政府间对话磋商机制日益健全，贸易、投资、旅游、人文等领域的务实合作取得扎实进展，中菲关系呈现出良好发展态势。中国公共外交协会副会长胡正跃表示，菲律宾是海上丝绸之路重要节点，也是东盟东部成长区核心成员，中菲深化“一带一路”框架下务实合作，符合各方推动区域合作进程需求，势必将为增进中国—东盟合作作出有益贡献。

菲律宾交通部长图加德对记者表示，中国已成为世界上发展最快的国家之一，菲律宾正在全力完善交通领域基础设施建设，各方面都需要学习中国先进经验和技术。“我们欢迎更多中国企业前来投资兴业。在共建‘一带一路’框架下，菲中深化多领域合作前景广阔。”

中国驻菲律宾大使馆公使衔参赞檀勍生表示，菲律宾是具有巨大潜力的重要发展中国家，也是共建“一带一路”的天然合作伙伴，两国政治安全、经济合作、人文交流三大支柱不断巩固强化。期待未来中菲两国在“一带一路”框架下的各领域务实合作取得更多成果。

中菲两国一衣带水，是地缘相近、血缘相亲、文缘相通的友好邻邦，历史传承的友谊和合作将两国紧紧相连。论坛上，菲律宾总统府新闻部部长马丁·安达纳尔回顾了古代陆上丝绸之路和海上丝绸之路的发展历程，并表示，当前，菲中两国媒体、民间交流等日益紧密，两国人民之间的相互了解不断加深。菲律宾正在积极推动菲律宾“大建特建”计划与“一带一路”倡议充分对接，促成更多菲中合作项目落地生根、开花结果。“‘一带一路’倡议倡导的理念得到地区国家广泛认同。相信‘一带一路’建设将推动菲中人文交流和经贸合作不断迈上新台阶，进一步促进东盟国家和中国共同发展。”

（本报马尼拉7月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

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