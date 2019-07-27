“推动建立更为公平正义的国际体系”

“金砖国家机制是发展中国家高水平的合作平台。”巴西众议员、帕拉州联邦大学副教授克劳迪奥·普蒂近日在接受本报记者采访时指出，“经济全球化的脚步势不可挡，在此背景下，金砖国家机制正推动建立更为公平正义的国际体系。”

普蒂认为，当今世界格局正经历着深刻变化。一些国家必须承认，未来几十年，世界经济中心会发生转移。“全球治理必须兼顾发达国家和广大发展中国家的利益，如果缺乏后者参与，许多传统的国际组织将陷入困境。金砖国家已成为有共同立场、由发展中国家组成的强大政治力量，有利于发展中国家就国际事务发出自己的声音，有利于构建一个更加公平、公正、可持续发展的全球格局。”

普蒂认为，金砖国家机制落地之时，正是新兴市场国家和发展中国家群体性崛起之际。在世界发展和国际格局演变的维度上，金砖合作积极推动全球经济治理变革，提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展；在金砖国家各自和共同发展的维度上，金砖合作朝着贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通、人文大交流的目标不断迈进，对合作共赢的新型国际关系作出生动诠释。

金砖合作已经步入第二个“黄金十年”。普蒂积极肯定金砖合作十多年来取得的成就：“我们成立了金砖国家新开发银行、建立了金砖国家应急储备安排。几个发展中国家能建立起如此强大的金融合作机制，共同抵御外部冲击、维护金融稳定，这在上世纪是根本不可想象的。金砖合作不流于表面，而是构筑在实实在在的项目上，真真切切惠及百姓。能有这样的成就，中国功不可没。”

普蒂说，和某些西方国家不同，中国表现出的开放和包容正形成一股新的凝聚力，让各国团结起来。“中国在科技领域的某些方面已经达到国际顶尖水平，是金砖国家中综合实力最强的国家。中国主动承担起了更多责任。”

普蒂指出，“‘一带一路’倡议、金砖国家新开发银行、亚洲基础设施投资银行等都是中国主动承担国际责任、构建人类命运共同体的生动实践。传统银行往往对贷款设置高门槛和附加条件，造成不少项目融资困难。而中国的倡议和实践，增强了金砖国家乃至其他发展中国家融资的便利性。我们需要这样的新金融机制，需要多边参与的、顾及发展中国家利益的新型国际金融机构。”

“在单边主义抬头的形势下，金砖国家正共同开展研究，提高多边贸易规则体系效率。金砖国家在经济全球化过程当中取得了非常重要的成绩。以共同发展促进各自国家发展，金砖国家机制是一个典范。巴西对金砖国家机制充满期待，愿意和其他金砖国家一道，同中国携手前行，实现共同发展。”普蒂说。

《 人民日报 》（ 2019年07月27日 03 版）

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